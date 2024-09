Noord-Nederland voorzichtig positief over aandacht voor regio en infrastructuur in regeerprogramma

NOORD-NEDERLAND – Noord-Nederland reageert voorzichtig positief op het regeerprogramma, waarin aandacht wordt gegeven aan de regio en de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De toezeggingen over structurele ondersteuning en investeringen in de regio bevestigen de koers die eerder is ingezet in het Hoofdlijnenakkoord. Dit biedt perspectief voor een sterke, goed verbonden regio met mogelijkheden voor verdere (economische) ontwikkeling.

Elke Regio Telt

In het regeerprogramma is wederom de waarde van het rapport Elke Regio Telt onderstreept. Dit toont aan dat het kabinet serieus werk maakt van langetermijninvesteringen in woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen in samenwerking met de regio. Noord-Nederland verwelkomt deze toezeggingen en ziet dit als een belangrijke stap naar een structurele versterking van de regio. Ook werkt onze regio graag samen met het kabinet aan de verdere uitwerking van het Elke Regio Telt-programma dat door het kabinet wordt voortgezet.

Jetta Klijnsma (foto), voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland: “De nadruk op investeringen in de regio zoals aangegeven in het regeerprogramma, is een stap in de goede richting. Het kabinet toont met deze plannen dat het belang van een evenwichtige regionale ontwikkeling erkend wordt, en we kijken ernaar uit om hier samen invulling aan te geven. De problematiek van de langdurige achterstand van de regio in beleid en investeringen vraagt wel om volharding, hier roepen wij als Noorden toe op.”

Deltaplan Noordelijk Nederland

Het regeerprogramma geeft aan dat het kabinet voor zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn de resultaten van de lopende meerjarenprogramma-onderzoeken naar infrastructuur en gebiedsontwikkeling afwacht. Noord-Nederland waardeert de prioritaire status van de Nedersaksenlijn en de bereidheid van het kabinet om met de regio in gesprek te blijven. Tegelijkertijd wordt de afwezigheid van concrete uitvoering voor beide projecten gemist. Zowel de realisatie van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de verbetering van het bestaand spoor maken onderdeel uit van het Deltaplan Noordelijk Nederland. Het Deltaplan biedt economische, maatschappelijke en innovatieve kansen voor heel Nederland. De regio ziet uit naar het najaarsoverleg met het Rijk om verdere afspraken te maken en te zorgen dat deze essentiële infrastructuurprojecten niet enkel op papier blijven staan, maar daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Gedeputeerde Matthijs de Vries, portefeuillehouder bereikbaarheid en mobiliteit Noord-Nederland: “Het is goed om te zien dat zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn de aandacht krijgen die ze verdienen, maar zonder concrete toezeggingen voor financiering blijft er onzekerheid. We kijken ernaar uit om in het najaar met het Rijk verder te praten en hopen dan op duidelijke afspraken over de Rijksfinanciering en uitvoering van deze cruciale verbindingen voor Noord-Nederland.”

Met deze constructieve signalen ziet Noord-Nederland een reëel handelingsperspectief om de regio verder te versterken. De samenwerking met het kabinet op deze thema’s wordt voortgezet, en hoewel er nog concrete stappen nodig zijn, is er vertrouwen dat de plannen snel worden omgezet in beleid en actie. Noord-Nederland zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de aangekondigde investeringen en projecten, zoals Elke Regio Telt en de cruciale infrastructuurprojecten, daadwerkelijk gerealiseerd worden. De regio blijft nauw betrokken bij de verdere uitwerking en uitvoering van deze plannen.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)