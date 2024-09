Open les Highland Dancing

ZUIDLAREN – Ze hebben het maar druk, de dansers van Highland Dancing.nl. Vrijdag 13 september treden ze op tijdens de Midnight Walk in Assen, waarbij wandelaars langs diverse (historische) locaties lopen en onderweg vermaakt worden met diverse culturele acts. Zaterdag 14 september is er een Schotse danscompetitie in het Belgisch Bilzen. En op 21 september staan ze in Zuidlaren met een kraampje op het Festival Vitaal, waar ze ook nog een dansworkshop gaan geven.



En dan houden ze op dinsdag 17 september ook nog een open avond! Tijdens deze avond laten de beginners zien wat ze afgelopen jaar geleerd hebben en de gevorderden zullen een aantal speciale dansen laten zien, zoals een Irish Jig. De meeste dansen worden in een Schotse kilt (mannen) of een Schotse rok met aboyne (vrouwen) gedanst. Maar voor de jig wordt er een speciaal kostuum aangetrokken, waarmee ze een persiflage laten zien op het Ierse dansen. Uiteraard worden de dansen op Schotse muziek gedanst!



Naast het kijken, worden de toeschouwers ook uitgenodigd om zelf mee te dansen! Want dit is de beste manier om te ervaren of het Schotse Highland Dancing wat voor je is. Trek dus makkelijke kleding en soepele schoenen aan!



De open avond op 17 september begint om 19.30 uur in de Ludinge in Zuidlaren. Opgave kan via de website: www.highlanddancing.nl of via de mail: highlanddancing.nl@gmail.com

Highlanddancing.nl, Mathilde Oosting