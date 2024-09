Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST ENKELE BUIEN | VRIJ ZONNIGE PERIODE

Het is ook vandaag een redelijke dag met opklaringen, maar vanochtend is er wel een goede kans dat er een paar buien vallen. Vanmiddag en vanavond is het vrijwel overal droog maar de temperatuur is vanmiddag maar 15 graden en er staat een matige noordenwind.

Vannacht is er een zwakke wind uit noordwest tot west en daardoor kan er nog een kleine bui van zee tot bij ons komen. Er is vannacht ook vrij veel bewolking en de minimumtemperatuur is 6 tot 8 graden.

Overdag zijn er brede opklaringen afgewisseld met stapelwolken en het wordt daarmee een mooie zaterdag. De maximumtemperatuur is morgen ongeveer 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Zondag komt daar nog 1 of 2 graden bij en ook dan zijn er flinke zonnige perioden. Dan staat er een zwakke wind uit het zuidwesten.

Na dit weekend blijft het prima weer met maandag weliswaar een regenbui maar daarna vrij zonnige dagen. De wind draait na maandag naar het noordoosten tot oosten en daardoor kan het midden volgende week 20 ot 22 graden gaan worden.