Villa Vreeburg ondergaat metamorfose

BELLINGWOLDE – Aan de Hoofdweg 188 in Bellingwolde staat Villa Vreeburg. Hierin was Het Oude Ambacht gevestigd. De villa werd drie jaar geleden verkocht.

Er werd hard gewerkt om de villa weer zichtbaar te maken. Bomen, struiken en klimop, waarachter de villa verstopt was, werden verwijderd. Vervolgens werd de villa weer te koop aangeboden.

Het exacte bouwjaar van het pand nog niet bekend. Vermoedelijk stamt het pand reeds uit het einde van de 19e eeuw (rond 1880-1890), gelet op de bouwstijl, maar dit kan ook iets later zijn. Wie het pand gebouwd heeft en daarna eigenaar geweest is, is helaas niet te achterhalen. Het eerste spoor van het pand dateert uit 1931. Uit recent archief onderzoek (gemeente Westerwolde en Groninger Archieven) kwam naar voren dat het pand in 1931 opgesplitst is in twee woonhuizen. Toenmalig eigenaar was Tj. E. Bontkes uit Finsterwolde, die hiervoor een bouwaanvraag indiende bij de toenmalige gemeente Bellingwolde.

Vanaf april 1933 tot februari 1950 was dhr. B.J. Brouwer eigenaar van het pand. Schijnbaar is het achterhuis van het pand eind 1942 deels door brand verwoest zodat er op 21 januari 1943 een bouwaanvraag ingediend is door de eigenaar om het beschadigd geraakte deel van het woonhuis te mogen herbouwen. Dit werk werd door aannemer J. Hindriks uit Bellingwolde uitgevoerd. Op deze wijze ontstond de huidige verschijningsvorm van het achterhuis.

In de periode 1950-1967 hebben diverse families/eigenaren in ‘Vreeburg” gewoond. Daarna, sinds oktober 1967 tot 2021 was de familie Broekema eigenaar van het pand, waar tot die tijd ook houtsnijatelier “Het Oude Ambacht” gehuisvest was.

Inmiddels is er al veel aan de villa hersteld. Jan Doornkamp stuurde onderstaande foto’s, waarop de veranderingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden goed te zien zijn.