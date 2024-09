GASSELTERNIJVEEN – Wandelend naar Gasselternijveen waar het Baptisme in Nederland begon



De eerste Nederlandse baptistengemeente dateert van 1845.

Toen doopte een Duitse baptist in het Drentse Gasselternijveen een groepje gelovigen rond de afgezette Nederlands hervormde predikant dr. J.E. Feisser.

Feisser was stukgelopen op het gewoonte-christendom in zijn kerk.

Hij was tot de overtuiging gekomen dat een kerk moest bestaan uit leden ‘aan wie de tekenen van zaligmakende genade zichtbaar waren’. Deze kerkvisie had hem vervolgens gebracht tot kritiek op de kinderdooppraktijk.

Deze groep, onder leiding van predikant Elias Feisser, waren tot het inzicht gekomen dat de doop door onderdompeling, na getuigenis van een persoonlijke keuze om Jezus Christus te aanvaarden als Heer, het beste past bij wat de Here Jezus voor ogen had en nog heeft.

Onder de dopelingen waren de drie gebroeders Kruit.

Nu is het geval dat een achterkleinzoon van Willem Kruit, Bert Spreeuwers, met de respectabele leeftijd van 82 jaar, en voorganger Erik van Duyl van de Baptisten Gemeente “de Schutse” in Hoogeveen samen een tweedaagse wandeltocht hebben uitgezet, die eindigde met een viering op de plek, het Drentse Gasselternijveen, waar het allemaal begon.

Op donderdag 12 september startte de wandeltocht in Hoogeveen en eindigde vandaag in bij het monument ‘Herinneringszuil voor de eerste zeven Baptisten’ aan de Schreierswijk.

Onderweg sloten op diverse plekken leden van andere Baptisten Gemeenten zich aan bij de groep wandelaars, het allerlaatste stukje van de wandeling was vanaf Theehuis “de Reiling Hoeve” aan de Baptistenkade in Gasselternijveen, bijzonder omdat de naam Reiling een begrip is in Baptist Nederland.

De tocht werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het theehuis.



Bron: de Schutse | unie-abc baptisten in Hoogeveen