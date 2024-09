Woensdag 25 september start Voetbal Herinneringen Veendam

VEENDAM – Op woensdagochtend 25 september van 10.00 tot 11.30 uur start een bijzonder initiatief aan de Langeleegte, ‘Voetbal Herinneringen Veendam’. Voetbal Herinneringen Veendam is een programma dat in samenwerking met Alzheimer Nederland wordt gestart en is speciaal ontworpen voor mensen met (beginnende) dementie. Doel van de bijeenkomst is om bij deelnemers mooie voetbalherinneringen op te halen die zich afgespeeld hebben aan de Langeleegte.

Aanmelden

Voetbal Herinneringen zal iedere laatste woensdagochtend van de maand worden georganiseerd. Let op, in de maand december vindt Voetbal Herinneringen plaats op woensdag 18 december. Opgeven kan door een bericht te sturen naar veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch via 06 86 85 68 64. De bijeenkomsten vinden plaats in het Henk Nienhuis Stadion.



Wat is Voetbal Herinneringen?

Voetbal Herinneringen is een sociaal programma dat ouderen de kans biedt om herinneringen aan hun favoriete voetbalmomenten te delen. Het project is erop gericht om het geheugen te stimuleren en sociale interactie te bevorderen. Door middel van gesprekken, foto’s en memorabilia, sprekers en oude spelers, duiken ze terug in de tijd naar de gloriedagen van toen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige en ondersteunende omgeving en staan open voor mensen met (beginnende) dementie, ook mantelzorgers zijn van harte welkom om aan te sluiten. Op dit moment vindt Voetbal Herinneringen plaats bij clubs zoals: Willem II, Vitesse Cambuur Leeuwarden, NAC Breda en gevallen profclub HFC Haarlem.

Materialen en foto’s

De organisatie is nog opzoek naar foto’s of andere materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de bijeenkomsten. Als u iets heeft dat gebruikt mag worden kunt u contact opnemen met de organisatie.

Gemeente Veendam