Geslaagde eerste dag van de herfstmarkt in Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOI WEEKEND | LATER OOK NAZOMER

Het is een mooi weekend in het weer want het is droog en in ieder geval vandaag is er vrij veel zon. Soms is er wel wat sluierbewolking en er zijn ook stapelwolken. Maar in het algemeen is het redelijk zonnig en het is ook rustig met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten: windkracht 1 tot 3. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 16 graden.

Morgen is er vooral in de ochtend nog veel zon. Morgenmiddag komt er vooral meer sluierbewolking en morgenavond is het overwegend bewolkt. Maximum morgen rond 18 graden en minimumtemperaturen vannacht van 5 tot 8 graden.

Volgende week blijft het ook stabiel weer, al is er maandagnacht- en ochtend kans op wat lichte regen. Maar daarna is het droog en vrij zonnig. Er komt na maandag een matige tot vrij krachtige noordoostenwind te staan en daarmee wordt het per dag wat warmer: maximum dinsdag rond 19 graden en van woensdag tot vrijdag middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden.