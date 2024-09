Bram Vazel lid van verdienste KNVB

WILDERVANK, VEENDAM – Op 13 september 1934 werd de scheidsrechtersvereniging Veendam en Omstreken opgericht. Sinds 2015 heet de vereniging Oldambt en Veenkoloniën na een fusie met COVS Oost Groningen. Op zaterdag 14 september 2024 werd het 90- jarig bestaan gevierd met een informeel feestje in het clubhuis De Neutrale Hoek op het sportpark Wildervank. Geen receptie of reünie van oudgedienden maar een gezellige clubavond met een pubquiz. Hoogtepunt van deze avond was de huldiging van Bram Vazel (71) uit Veendam tot Lid van Verdienste van de KNVB. Namens de KNVB mocht de heer Abel Boels hem een gouden speld plus oorkonde overhandigen. En er waren natuurlijk bloemen voor Bram zijn vrouw Jopie.

Lid van Verdienste is de hoogste onderscheiding voor amateurofficials binnen de KNVB. Derhalve een fantastische waardering voor Bram zijn werk voor de KNVB. Hij heeft een ellenlange lijst met functies binnen de KNVB en is nog steeds zeer actief als zodanig, zowel met veldvoetbal als zaalvoetbal. Bram Vazel is ook een prominent lid van de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Voor al zijn sportieve werkzaamheden kreeg Bram in 2021 een Koninklijke onderscheiding (ridderorde). Vreemd genoeg was hij dusver nog nooit onderscheiden door de KNVB. Hij heeft menigmaal een oorkonde mogen uitreiken aan scheidsrechters die 10 of 20 jaar voor de KNVB hadden gefloten. Nu was hij dus eindelijk zelf aan de beurt!

Uiteraard kwam erevoorzitter Willem Molema ook aan het woord. Hij vertelde een aantal sappige anekdotes uit het verleden en vooral ook hoe de bouw van het clubgebouw De Neutrale Hoek in 1993 tot stand is gekomen. Met heel veel acties werd geld gegenereerd om deze bouw mogelijk te maken. Ruim dertig later is dit clubgebouw nog steeds een belangrijke verbindende schakel voor de 90- jarige vereniging Oldambt en Veenkoloniën. Op naar het eeuwfeest.

Henk Potze, p.m.