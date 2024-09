Damclub Winschoten, na winst, medekoploper in 2e klasse A

WINSCHOTEN, WARFFUM, GRONINGEN – Zaterdag 14 september stond de 1e ronde van de Nationale damcompetitie op de damkalender van de KNDB. Daarbij schoven klokslag 12:00 uur zo’n 1200 dammers achter de borden in de ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en 2e klasse.

In tegenstelling tot vorig jaar bestaan alle groepen nu uit 10 teams, waarbij alleen de ereklasse met 10-tallen speelt en de overige klassen met achttallen. Damclub Winschoten komt evenals vorig jaar met twee teams uit in de 2e klasse. Winschoten 1 in de 2e klasse A en Winschoten 2 in de 2e klasse B. Het 2e team ging zaterdag naar het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen om tegen Het Noorden 2 te spelen en Winschoten 1 ontmoette in Het Hogeland College in Warffum, het 2e team van Warffum.

Ondanks dat alle basisspelers niet beschikbaar waren, liet Winschoten 1 met “invallers” Jilje Scheeringa, Elize van der Kamp en Fianna van der Heide een gedegen 5 – 11 winst aantekenen tegen Warffum 2. Voor Winschoten 1 wonnen Jan Starke, Rob Knevel, Janick Lanting en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Fianna van der Heide, Jilje Scheeringa en Albertus Kamps. Zowaar een uitstekende teamprestatie. Met name Elize en Fianna hadden goed opgezette partijen en boden goed tegenstand. Fianna kwam tot een uitstekende puntdeling tegen Eddy Groenhagen.

Met deze zege staat Winschoten 1 met Huizum 2 uit Leeuwarden en Warffum 1 ex aequo op de eerste plaats in de 2e klasse A. In de 2e klasse B verloor Winschoten 2 tegen titelkandidaat Het Noorden 2 met 16 – 0 met de aantekening dat drie basisspelers ontbraken. Nikolaus Schütte zur Wick had met een schijf voorsprong de winst in handen, echter een onjuiste voorzetting leidde nog tot verlies. En captain Han Tuenter had tenslotte een puntendeling binnen handbereik maar vond niet de juiste zettenreeks. Desondanks werd er moedig gestreden met goed opgezette partijen.

Zaterdag 5 oktober volgt voor beide teams een “thuiswedstrijd” in het gebouw van S.V. Bovenburen, namelijk Winschoten 1 tegen Roden/Leek 1 en Winschoten 2 tegen Roden/Leek 2. Het Noorden 2, Hijken DTC 3 en Fryslân 3 zijn de ongeslagen koplopers in de 2e klasse B.

Uitslagen 2e klasse B

Witte van Moort Westerhaar 4 – Damcombinatie Fryslân 3 Leeuwarden 3 – 13

DG Het Noorden 2 Groningen – Winschoten 2 16 – 0

Roden/Leek 2 – Hijken DTC 3 3 – 13

HDC Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 4 8 – 8

SSS Kampen – DCH Heerenveen 2 8 – 8

2e klasse A

Warffum 1 – DC Fryslân/TTS 4 CT Leeuwarden 10 – 6

Warffum 2 – Winschoten 1 5 – 11

Roden/Leek 1 – Hijken DTC 4 8 – 8

HDC Hoogeveen 3 – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 8 – 8

Huizum 2 Leeuwarden – DCH Heerenveeen 3

Geert Lubberink