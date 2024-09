K6 tegen Kanker organiseert Herfsttocht voor het goede doel

BELLINGWOLDE – Op 2 november organiseert K6 tegen Kanker een Herfsttocht om geld in te zamelen voor een Tovertafel in een wachtruimte op de kinderrevalidatie UMCG Beatrixoord.

Stichting K6 Tegen Kanker wordt gevormd door Arjan Kuiper, Margriet Kuiper – Kaput, Jurrian Kaput, Marieke, Gea en Bart Kruizinga, allen bekend met de vernietigende werking van kanker. De stichting zet zich in voor goede doelen, gelieerd aan de ziekte kanker. Ze zamelen geld in om aan goede doelen in natura spullen te kunnen aanbieden, die de gevolgen van de ziekte kunnen verzachten.

De stichting is officieel in 2016 opgericht, maar een jaar eerder zamelden ze al 30.000 euro in door mee te doen aan de beklimming van de Alpe d’ Huez. Hiermee hebben ze iPads kunnen schenken aan het Beatrix Kinderziekenhuis en sport- en bewegingsapparatuur aan de afd. Hematologie van het UMCG.

In 2016 werd gekozen voor het goede doel Against Cancer. Against Cancer organiseert o.a. familiereizen voor gezinnen waarvan een kind getroffen is door kanker. Met verschillende acties werd ruim € 4.200 ingezameld en mochten drie gezinnen genieten van een vakantie.

In 2018 doneerde K6 tegen Kanker 14.000 euro aan het Ommelander Ziekenhuis voor aanschaf van een Eyeplay. In 2020 werd Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten verrast met voor 11.000 euro aan spullen, te weten: twee TV’s, een laptop, twee sta-opstoelen, een rolstoel, twee leestafels, een koffiemachine, een rookschort en een draaiplateau. Verder werd het gehele pand voorzien van nieuwe vitrage en overgordijnen. In 2022 doneerden ze 8.500 euro aan Stichting ALS op de weg.

Stichting K6 Tegen Kanker heeft nu als goed doel: een Tovertafel in een wachtruimte op de kinderrevalidatie UMCG Beatrixoord gekozen. Met een aantal evenementen is al geld opgehaald. Op 2 november organiseren ze een herfsttocht om nog meer geld in te zamelen, zodat de tovertafel er voor de zieke kinderen kan komen. De start is om 9.00 uur bij Partycentrum De Meet in Bellingwolde. Het is mogelijk om met de ATB mee te doen of op de racefiets. Onderweg worden ze getrakteerd op koffie/thee met iets lekkers.

Opgeven via: inschrijven@k6tegenkanker.nl

Klik HIER voor meer info.