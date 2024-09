Kledingbank Máxima zoekt winterjassen voor kinderen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT WOLKEN | VANNACHT ENIGE REGEN

Het is ook vandaag een vrij mooie septemberdag want er zijn tot de avond flinke zonnige perioden en het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur komt uit rond 19 graden. Vanavond raakt het overwegend bewolkt en komende nacht is er vanuit het westen kans op wat regen.

Morgen begint bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen, maar de middag & avond zijn droog met vooral later weer zonnige perioden. Dat bij een matige noordenwind. Maximum morgen rond 18 graden, minimum vannacht rond 9 graden.

Dinsdag en woensdag is er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind (windkracht 3 tot 5) en daarmee wordt het vrij zonnig en droog weer. Dinsdagmiddag is het zeker nog niet warm met maximaal 17 of 18 graden, maar woensdag is het al 21 of 22 graden. En daar kan donderdag en vrijdag ook nog iets bijkomen want dan is er een oostenwind met zonnig weer. Maxima van 23 á 24 graden zijn die dagen mogelijk. Dan kan je dus van echt nazomerweer gaan spreken.