Museumspoorlijn STAR pakt uit met heel veel stoom tijdens Stadskanaal onder Stoom

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 en zondag 22 september 2024 vindt Stadskanaal onder Stoom weer plaats, hèt stoomevenement van Noord-Nederland! Maar liefst vier stoomlocomotieven komen in actie, speciale gast is de oudste dienstvaardige stoomlocomotief van Nederland! Naast stoomtreinen zijn er ook andere stoommachines te zien in allerlei soorten en maten.

Vier stoomlocomotieven in actie

Speciale gast is dit jaar stoomlocomotief NS6513 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Deze locomotief uit 1887 is de oudste rijvaardige stoomlocomotief van Nederland! De NS6513 is geheel gerestaureerd en in de kleurstelling gebracht zoals soortgelijke locomotieven bij de NS gereden hebben.

Naast de 6513 rijden tijdens Stadskanaal onder Stoom natuurlijk de ‘grote’ STAR-stoomlocomotieven 52 8082-1 en 52 8060-7. Met zijn drieën rijden ze een uitgebreide dienstregeling tussen Stadskanaal en Veendam en Stadskanaal en Nieuw Buinen. Op het emplacement Stadskanaal zal de ‘vuurloze’ stoomlocomotief 6326 in actie komen.

Stoommachines en historische schepen

Bij het station Stadskanaal zijn diverse oude stoommachines en stoomtractoren onder stoom te zien. Ook staat er een houtzagerij die door stoom aangedreven wordt. Bij de Stationsbrug liggen historische schepen, waaronder stoomraderboot ‘De Jonge Wachter’ uit Zuidlaren en Snikke ‘Dieverdoatsie’. Met beide schepen worden rondvaarten gemaakt.

Modeltreinen en meer

In de rijtuigenloods bij het station Stadskanaal is een modeltreinbeurs. Diverse handelaren in modelspoorartikelen zijn hier aanwezig. Modelspoorgroep IJsselland is er te vinden met een grote modelspoorbaan.

De jonge bezoekers kunnen in Stadskanaal meerijden in stoomloc 6326 en op pad met de pomplorrie. Onderweg in de trein kunnen ze een Spoorquiz doen, verder is er o.a. een luchtkussen en kunnen kinderen zich laten schminken.

De werkplaats van de STAR is dit weekend open voor publiek. Een unieke mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij het onderhoud van de treinen!

Meer informatie

Stadskanaal onder Stoom is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Kijk voor meer informatie en de uitgebreide dienstregeling op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.

Museumspoorlijn STAR