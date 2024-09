Succesvol optreden Rolling Pin met kerkorgel Grote Kerk Wildervank

WILDERVANK – De band Rolling Pin heeft afgelopen vrijdag met een daverend optreden bewezen dat rockmuziek ook samen met een kerkorgel uitgevoerd kan worden. De ruim 200 bezoekers hebben genoten van de rocknummers van de coverband, die met een flinke dosis energie de avond vulde met hun eigenzinnige repertoire. Frontman Job maakte indruk met zijn zang en virtuoze gitaarspel en Wim speelde blijkbaar moeiteloos mee op het kerkorgel. Bassist Tim en drummer Ronald zorgden voor de, onmisbare, stabiele basis.

Organist Wim van de kerk en mede bandlid, die ook de PR voor zijn rekening heeft genomen, zei dat de organiserende Monument- en concertcommissie en de band geen idee hadden hoeveel belangstelling er zou zijn. Wim: bij zo’n experiment is het altijd afwachten of er belangstelling is. Gelukkig bleek, mede door de ruime media aandacht, de opkomst boven verwachting goed.

Voor de band was het een flinke uitdaging om het repertoire samen met het kerkorgel te brengen. Organist Wim meldt dat een pijporgel wel iets compleet anders is dan het Hammondorgel, waar hij normaal meespeelt in de band. Hij moet nu steeds registers aan en uit schakelen om de gewenste sound te krijgen. Het orgel moet geen hoofdrol spelen, het staat ten dienste aan de band en de muziek. Aan het eind van een aantal nummers werd het orgel wel geheel losgetrokken om ‘episch’ te eindigen.

De bezoekers waren zeer positief over de hele avond. Geluidsman Arnoud van der Laan kreeg complimenten voor deze, best wel moeilijke, klus: Hoe mix je een band met kerkorgel in een galmende kerk? Sommige mensen waren verbaasd dat de kerk een rocktempel was geworden waar je in de kerkzaal een drankje kon drinken aan statafels of zittend in de kerkbanken of aan tafels. Dat de kerk, vanwege restauratiewerkzaamheden, enigszins op een bouwplaats leek met het orgel achter plastic was geen enkele belemmering. De band had zelf ook gezorgd voor een complete lichtshow inclusief rookmachine, dit alles bediend door Ramon, om de concertsfeer compleet te maken.

Bé, voorzitter van de Monument- en concertcommissie Grote Kerk Wildervank, gaf nog even mee dat hij alle medewerkers en vrijwilligers wil bedanken die dit concert in de kerk tot een succes gemaakt hebben.

Blijkbaar zijn er al fans van deze geweldige combinatie van band, kerkorgel en de monumentale kerk want velen verlieten de kerk met de opmerking: “Volgend jaar weer?” We zullen zien…

Tekst: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl