Westerwolde wint derde bekerduel met klinkende cijfers van ASVB

BLIJHAM – Op een tot hoofdveld omgetoverd bijveld op het sportpark in Blijham sloot Westerwolde het bekertoernooi op een prima manier af door streekgenoot ASVB met 5 – 0 klop te geven. Al met al een klinkende overwinning waar weinig op af viel te dingen. Van meet af aan lieten de mannen van Wessel Woortman zien waarvoor men naar Blijham was gekomen, namelijk door met de nodige inzet en zichtbaar enthousiasme te proberen de laatste wedstrijd voor de reguliere competitie op een goede manier af te sluiten. En dat lukte op een prima wijze, te meer daar het aantal kansen voor de thuisploeg op één hand te tellen was. En hoewel dit bekerduel vooraf door beide trainers waarschijnlijk als een veredelde oefenwedstrijd werd beschouwd, is de zege voor het vorig seizoen gedegradeerde Westerwolde een mooie opsteker om zodoende volgende week met het nodige vertrouwen aan de competitie te beginnen.

Al na vijftien minuten kwam Westerwolde op voorsprong. Een trap van de deze middag debuterende doelman Erwin Timmer kwam bij Frank Riks terecht die op zijn beurt met een mooie steekpass René v.d. Laan wist te bereiken. Met een heerlijke lob van een meter of vijfentwintig wist hij de goalie van ASVB deze middag voor de eerste keer te passeren: 0 – 1. Tien minuten voor rust was het andermaal raak voor de Vlagtwedders. Zoals zo vaak deze middag het geval was, wist Joran Luijten op randje buitenspel op rechts aan zijn directe tegenstander te ontsnappen en daarna was het voor Frank Riks een koud kunstje de afgemeten voorzet binnen te schuiven: 0 – 2. ASVB stelde daar in dit deel van de wedstrijd weinig tegenover, hetgeen voor doelman Timmer betekende dat hij weinig tot niet handelend hoefde op te treden. Na vijfenveertig minuten stuurde de deze middag prima leidende scheidsrechter Stegers dan ook beide ploegen met een verdiende voorsprong voor Westerwolde naar de welverdiende thee.

In de tweede helft een meer en meer aandringend ASVB, maar tot echte doelkansen leidde dit niet. Met een prima redding voorkwam doelman Timmer nog wel de aansluitingstreffer en mede door snelle counters, waar de in het nieuw gestoken gasten nog steeds patent op hebben, was het Westerwolde dat probeerde de voorsprong nog meer uit te breiden. Daartoe moest het toegestroomde publiek wel tot de 75e minuut wachten. Vanaf de achterlijn leverde René v.d. Laan een prima voorzet af welke door Joran Luijten op juiste waarde werd geschat en met een mooi beweging en via een tegenstander promoveerde hij de assist tot de derde goal van deze middag: 0 – 3. Hiermee was de koek nog niet op en mede door de vele ruimte die de ASVB-verdediging toeliet wist René v.d. Laan ook nog zijn tweede en derde treffer van de middag aan te laten tekenen. Alleen voor de keeper scoorde hij op beheerste manier in de 77e minuut de 0 – 4 en in de 85e minuut wist hij een prima assist vanaf rechts van andermaal Joran Luijten net binnen de zestienmeter tegen de touwen laten verdwijnen: 0 – 5. Niet lang daarna floot arbiter Stegers deze middag voor de laatste keer en kon Westerwolde met de drie punten op zak huiswaarts keren.

De andere wedstrijd in deze poule, die tussen GRC Groningen 2 en Muntendam eindigde in een 2 – 1 overwinning voor de Groningers. Hierdoor plaatst GRC 2 zich voor de knockoutfase van het bekertoernooi. Voor Westerwolde resteert een keurige tweede plaats met zes uit drie en dus kunnen de Vlagtwedders zich nu volledig concentreren op de volgende week beginnende competitie. Voor Westerwolde betekent dat een thuiswedstrijd tegen Drieborg. Helaas moet dat wel gebeuren zonder de man van de wedstrijd van deze middag in Blijham. Door een schorsing, opgelopen aan het eind van het vorig seizoen, mag René v.d. Laan komende zondag niet aan de aftrap verschijnen. Hoe groot die aderlating is, zal dan worden bezien. Daar staat wel tegenover dat het viertal ontbrekende potentiële basisspelers van vanmiddag dan wel van de partij zal zijn. Genoeg keuze dus voor trainer en begeleiding van een ploeg die het in zich heeft met dezelfde wedstrijdinstelling als vanmiddag mee te draaien in de top van de vierde klasse B. De wedstrijd tegen Drieborg op de Barlage in Vlagtwedde begint komende zondagmiddag om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Merijn te Velde (70e min. Kjell Luijten) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Luca Kiers – Arjen Heidekamp (30e min. Milan Kater) – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – Joran Luijten – René v.d. Laan – Mikai Luijten

Scheidsrechter: dhr. D.C.R. Stegers uit Stadskanaal

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter