Autje en Aaltjo Smith vieren hun 60 jarig huwelijksfeest

BLIJHAM – Vandaag vieren Aaltjo Smith en Autje Smith – Mulder hun diamanten huwelijksfeest.

Aaltjo Smith werd op 11 april 1942 in Kloosterholt (Heiligerlee) geboren. Autje Smith – Mulder zag op 29 maart 1942 in Winschoten het levenslicht. Zij ontmoetten elkaar in de Langestraat in Winschoten. De jeugd maakte daar tijdens het uitgaan een rondje: door de Langestraat en via de Venne weer terug. Met dansgelegenheid hotel Dommering, twee bioscopen en automatiek Vonk was er toen genoeg te beleven. Ook handig was dat op de Venne een urinoir was, vertelt Aaltjo. Hij zag Autje en was meteen verliefd en liep achter haar aan.

Tijdens de danslessen bij Lien Wolters leerde het stel elkaar beter kennen. Op 16 september 1964 stapten ze in het gemeentehuis van Winschoten in het huwelijksbootje. Ze gingen eerst aan de Boschsingel in Winschoten wonen. Een paar jaar later kozen ze Blijham als hun woonplaats.

De heer Smith werkte als vrachtwagenchauffeur. Eerst “over ver” en later dichterbij huis bij de Provincie Groningen. In de wintermaanden zat hij, samen met een collega, op de strooiwagen; hij als chauffeur en zijn collega bediende toen het strooimechanisme. Ook repareerde hij bomen, waarvan het schors bij een botsing was vernield. Met name de bomen in Wedderveer zijn door hem onder handen genomen. Hij is 34 jaar bij de Provincie in dienst geweest.

Autje werkte bij modehuis de Vries in de Langestraat. Zij was daar coupeuse en vermaakte kleding voor de klanten. Ook haar eigen trouwjurk kwam daar vandaan. Later werkte ze bij confectiefabriek Grol (De Nijkans) in Bad Nieuweschans.

Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. De familie werd uitgebreid met drie kleinkinderen en een achterkleinkind.

Vandaag doet het echtpaar het rustig aan. Afgelopen zaterdag vierden ze feest in de Weddermeerhoeve.

Burgemeester Jaap Velema kwam het echtpaar vanmiddag namens de gemeente Westerwolde feliciteren. Hij bracht een ingelijste kopie van hun huwelijksakte mee. Ook waren er bloemen en de post bracht de felicitaties van onder anderen het Koninklijk Huis, Commissaris van de Koning René Paas en Provincie Groningen.

Foto’s: Jan Glazenburg