COA laat eerst kwetsbare personen binnen in Ter Apel

TER APEL – De nood is zo hoog bij de opvanglocatie in Ter Apel dat het COA besloten heeft om vanavond eerst vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moeten wachten en het is onzeker of zij vanavond naar binnen kunnen. Het besluit van gecontroleerde toegang is genomen omdat de veiligheidsgrens is bereikt en er verder niet kan worden ingestroomd. We hebben te maken met een verhoogde instroom in een situatie dat we helemaal vol zitten.

De asielopvang heeft in Nederland een bezettingsgraad van 100%. Daarbij is de oplevering van een fors aantal nieuwe opvangplekken vertraagd en het is nog niet duidelijk wanneer deze plekken wel beschikbaar komen. Tot die tijd wordt met man en macht gewerkt om Ter Apel weer onder de 2.000 asielzoekers te krijgen.



Milo Schoenmaker: “Dit zijn voor de medewerkers van het COA opnieuw uiterst moeilijke omstandigheden. De veiligheid staat centraal, dus dit besluit moest genomen worden. Het is schrijnend dat we mensen die gevlucht zijn geen humane en veilige plek kunnen bieden.”

Bron: COA