Historische middag bij Knoal in Wol

STADSKANAAL – Op zondag 29 september starten de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum (SHC) weer. Deze activiteiten vinden plaats in de bibliotheek van Stadskanaal. De eerste middag staat in het teken van Knoal in Wol. Naast informatie over dit project van het SHC wordt er een lezing gegeven door de projectleider en brei-expert Constance Willems. Zij zal o.a. vertellen over het leven van breiers in de 16e eeuw en de vondst van een gebreid babykousje in Groningen.



Op deze middag zal Helen Kämink, directeur van Streekhistorisch Centrum, vertellen over het project Knoal in Wol. Knoal in Wol is de gebreide erfgoedmaquette van Stadskanaal waar op dit moment hard aan gewerkt wordt en waar belangstellenden ook nog steeds aan kunnen meedoen. Constance Willems, projectleider van Knoal in Wol, vertelt over haar werk als designer, artistiek onderzoeker en schrijver met focus op breisels.



Na de pauze vertelt Constance Willems over haar boek ‘Syberich Willems & Aylcke Huninga, een verhaal over het 16e eeuwse dagelijks leven van breiers in Groningen’ en het geheim van het gebreide babykousje uit 1540, gevonden in de Gracht van Alva in Groningen. Het verhaal is gebaseerd op ware historische feiten en gebeurtenissen. Syberich Willems en Aylcke Huninga leefden hun dramatische leven werkelijk, de familie Huninga is een van de oudste families die vanaf 1440 in de geschiedenis van Groningen en omstreken is vermeld.



Daarnaast werd enkele jaren geleden bij opgravingen in de ‘gracht van Alva’ te Groningen tussen allerlei afval één gebreid babykousje gevonden. Na onderzoek bleek het circa 450 jaar oud te zijn. Daarmee verdient het kousje het predicaat ‘oudste gebreid kousje van Europa’. Constance Willems onderzocht de breitechniek en maakte een replica. Zij komt tot de conclusie dat dit sokje niet alleen oud is, maar ook gemaakt is volgens een patroon dat nog niet bekend was.

Zondag 29 september

15:00 uur

Bibliotheek Stadskanaal

Entree: gratis

Reserveren kan hier

SHC