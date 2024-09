Nationaal Park Drentsche Aa lezing

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BUITJE EN SOMS ZON | NA MORGEN WARMER

Om te beginnen is er vandaag vrij veel bewolking met een paar kleine opklairngen, en uit de wolkenvelden kan soms ook een buitje vallen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen maar heel snel gaat dat vanmiddag niet en in eerste instantie kan ook nog wel een drup regen vallen. De maximumtemperatuur is 17 graden en er komt vamiddag een matige noordenwind te staan.

Vanavond en vannacht wordt het deels helder en het is dan droog met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is er een matige wind uit het noordoosten. Met half bewolkt weer stijgt het dan tot een graad of 20.

Woensdag komt daar 1 of 2 graden bij en van donderdag tot in het weekend is de maximumtemeratuur ongeveer 23 graden. Daarbij wordt het vrij zonnig want de wind draait nog bij naar het noordoosten tot oosten. Die zal trouwens goed merkbaar zijn want ’s middags is er er af en toe windkracht 4 tot 5. In het volgende weekend is het ook redelijk warm en dan is er weer wat minder wind.