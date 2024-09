Racelegendes maken TABAC Classic GP Assen 2024 onvergetelijk

ASSEN – De derde editie van de TABAC Classic GP op het TT Circuit was een groot succes. Het programma bestond uit 21 auto- en motorraces, diverse prachtige demonstraties en een paddock gevuld met historische racewagens, zijspannen, motoren en ook bromfietsen. Bezoekers beleefden een weekend vol snelheid, nostalgie en onvergetelijke momenten.

Een van de absolute hoogtepunten van het evenement was de komst van oud-wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De Braziliaanse Formule 1-legende nam plaats achter het stuur van de iconische zwart-gouden Lotus 72, de auto waarmee hij in 1972 zijn eerste F1-wereldtitel behaalde. Het was voor het eerst dat de autosport legende naar Assen kwam, samen met zijn zoon Emerson Fittipaldi Jr. die tevens in actie kwam in de Eurocup3 bolide van MP Motorsport. Er kwamen meer F1-wagens in actie tijdens de TABAC Classic GP, waaronder de Benetton B192 waarmee Michael Schumacher zijn eerste F1 overwinning behaalde, deze wagen werd bestuurd door de Britse Lorina McLoughlin. Het zien van de exclusieve racewagens, en in het bijzonder de magische Lotus F1 met Fittipaldi, zorgde voor kippenvel bij het publiek, dat in grote getale toestroomde om dit unieke spektakel te aanschouwen.

Zijspanlegendes keerden terug naar Assen

Meervoudig WK-zijspankampioenen Steve Webster en Rolf Biland maakten hun terugkeer naar de ‘Cathedral of Speed’. Meer dan dertig jaar na hun gloriedagen gaven ze demonstraties met de zijspannen waarmee ze destijds meerdere wereldtitels veroverden. Voor velen in het publiek was dit een bijzonder moment om deze historische machines opnieuw in actie te zien. De jonge Nederlandse Moto3-topper Collin Veijer maakte zijn opwachting op zondag en werd warm onthaald door zijn fans.

Historische races en demonstraties

De TABAC Classic GP bood een rijk overzicht van racehistorie, variërend van vooroorlogse sportwagens van de Dutch Vintage Sports Car Club tot klassieke motorfietsen die de magie van oude GP-motorfietsen weer tot leven brachten op het bijna 100 jaar oude circuit van Drenthe. Ook waren er indrukwekkende racebolides uit de Tourenwagen Legenden, waarbij gestreden werd met beroemde DTM-bolides.

Brommen over het circuit met JMPB BromfieTTs

Op zaterdag vond op het TT Circuit Assen de JMPB BromfieTTs plaats, het grootste bromfietsevenement van Nederland. Duizenden bromfietsers keerden terug naar hun ‘brommertijd’ en reden hun favoriete 50cc-tweewielers over de beroemde piste.

Een memorabel raceweekend in Assen

Met de aanwezigheid van motorsportlegendes zoals Emerson Fittipaldi, Steve Webster en Rolf Biland, een volgepakt raceprogramma, vele demonstraties, handtekeningensessies en ontmoetingen met beroemde coureurs samen met een gedenkwaardige sfeer, maakte de TABAC Classic GP Assen tot een evenement dat motorsportliefhebbers nog lang zullen koesteren.

TABAC Classic GP Assen – Where classic meets future!