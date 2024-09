Themabijeenkomst over samen werken aan prettig wonen in de provincie Groningen

GRONINGEN – Wat bepaalt of je woont waar en hoe je wilt? Wat helpt of belemmert om je ‘woonwensen’ te vervullen? Zit de woningmarkt echt zo op slot? Of zijn er ook andere drempels? En hoe werken we met elkaar aan ‘prettig wonen voor alle inwoners van de provincie Groningen’? Dit en meer komt aan bod tijdens de Themabijeenkomst Wonen van zaVie en de Academie Zorgbelang op dinsdagmiddag 24 september in Groningen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te praten!

Uit een onlangs gehouden online-onderzoek van zaVie in samenwerking met Zorgbelang Groningen, blijkt dat niet alleen ‘het huis’ maar vooral ‘de leefomgeving’ bepaalt of je prettig woont. Is het veilig, is er groen, zijn er voorzieningen? Een andere onderzoeksuitkomst is dat stagnatie op de woningmarkt niet altijd te maken heeft met een tekort aan huizen. Ook andere obstakels zitten doorstroom in de weg, zoals financiële en de verschillende ‘loketten’. Wat kunnen woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en de provincie doen? En inwoners zelf?

Themabijeenkomst

Over dit alles organiseren zaVie en de Academie Zorgbelang op dinsdag 24 september van 13.30 tot uiterlijk 16.30 uur in ’t Vinkhuys in Groningen de Themabijeenkomst Wonen. Met daarin de verdere uitkomsten van het online-onderzoek, ervaringen en ideeën rond wat belemmert of helpt om te wonen waar en hoe je wilt. Ook is er een paneldiscussie met alle betrokken partijen over wat we met elkaar kunnen doen om te komen tot prettig wonen in de provincie Groningen, nu én straks. Om een tipje van de sluier op te lichten: Positieve Gezondheid biedt hiervoor een mooi instrument.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst is voor iedereen die over dit onderwerp in gesprek wil: (vertegenwoordigers van) patiënten, cliënten, naasten/mantelzorgers en andere inwoners. Maar ook zorg- en welzijnsprofessionals, woningcorporaties, gemeenten en provincie.



Deelname is gratis maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot uiterlijk 22 september per mail via academie@zorgbelang-groningen.nl. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.zavie.nl/agenda/themabijeenkomst-wonen/.

Renate van Peet