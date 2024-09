WESTERWOLDE – Van 23 tot en met 29 september 2024 is het weer internationale Cittaslowweek. In Westerwolde en omgeving kunnen inwoners Cittaslow ervaren. De week staat lokaal in het teken van voedselbossen en wandelen. De organisatie gebeurt in samenwerking met mede-Cittaslowgemeente Borger-Odoorn. Ook daar vinden activiteiten plaats.

Programma

in Westerwolde kunnen inwoners en Cittaslow-supporters deelnemen aan de volgende activiteiten:

Maandag 23 september: Supportersbijeenkomst in het Hallenhoes in Exloo. Cittaslow-supporters duiken dieper in de wereld van voedselbossen en permacultuur. Met presentaties van Arthur Buitelaar (Het Moeras, Exloërveen) en Rein de Goeje en Didi Dresscher (Stichting Voedseltuinen Westerwolde).

Vrijdag 27 september: Opening van de Heksentoer in de Sellingerbossen. Deze nieuwe wandelroute langs bos en hei is uitgezet door Stichting Wandelen in Westerwolde in samenwerking met Stichting Heksje Hasje. De opening begint om 10.00 uur bij Kopje Genieten in Sellingen. Maak kennis met deze nieuwe wandelroute! Opgave via cittaslow@westerwolde.nl.

Zondag 29 september: Inspiratieroute Voedselbossen. Op deze dag maken inwoners kennis met de voedselbossen in de omgeving. In Westerwolde kunnen inwoners terecht bij Educatiecentrum De Bostuin in Blijham, Voedselbos Klein Renneborg in Vlagtwedde, Ecodorp Land van Aine in Ter Apel, Tuinderij Weddermarke in Wedde, ’t Meezenest in Veelerveen en de Dorpsschooltuin in Vriescheloo. Van 10.00 tot 16.00 vrij te bezoeken.

Westerwolde en Cittaslow

Westerwolde heeft sinds 2014 het keurmerk Cittaslow. Dit is een internationaal netwerk van meer dan 280 kleine gemeenten. Belangrijke waarden van Cittaslow zijn ‘lokaal’, ‘samen’ en ‘duurzaam’. Lokale ondernemers kunnen zich ook aansluiten bij dit netwerk door supporter te worden. Dit kan via westerwolde.nl/cittaslow. Zo werkt Westerwolde samen met supporters, inwoners en organisaties aan een omgeving waar het prettig wonen, werken en leven is.

Meer informatie

Meer informatie over Cittaslow staat op westerwolde.nl/cittaslow en de Facebookpagina Cittaslow Westerwolde.

