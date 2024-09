Finales INT. Nederlands Kampioenschap Ovalracing op zondag 22 september

TER APEL – Op zondag 22 september vindt de afsluiting van het NK Ovalracing seizoen plaats in Ter Apel. Na zes wedstrijddagen is er in nog geen enkele raceklasse het kampioenschap al beslist. Dat betekend dat de finaledag een spektakel belooft te worden waar coureurs gaan voor hun laatste kansen en andere coureurs gaan juist berekenen hoeveel punten ze nog nodig hebben om de titel binnen te halen. Naast de reguliere ovalklasses zullen twee contactklasses op de korte baan te gast zijn. Zo gaan de Saloonstox en Saloonstockcars voor het nodige spektakel zorgen. Daarnaast staat bij de Standaard 2000 ook nog eens de strijd om de Gouden Helm Titel op het programma.

Juniorenklasse

De jeugd heeft de toekomst en dus gaan ook snelle jongens en meiden vanaf 11 jaar met elkaar strijden. Dit seizoen is het deelnemersveld wat kleiner als voorgaande jaren door het doorstromen van een aantal coureurs naar andere raceklasses. Ook met een groter deelnemersveld tijdens het onlangs gehouden Speedweekend kon Cato Caspers uit Kampen er niet van weerhouden de winst te pakken. Hij zal in zijn laatste wedstrijd bij de junioren zijn prima seizoen willen afsluiten met de prolongatie van de NK titel. Zoe van Wieren uit Klazienaveen staat op positie twee in het kampioenschap met 29 punten achterstand, terwijl er 60 punten te verdelen zijn op een wedstrijddag. Jonas Kruger heeft de derde positie in handen voor Elias Scharwat, Jay Tiben en Teis Fischer uit Ter Apel.



Rookie Rods

In de Rookie Rods gaat Keano Boes uit Vroomshoop al het hele seizoen aan de leiding. Toch is zijn voorsprong op de concurrentie in deze klasse met een groot deelnemersveld minimaal. En dus zal er met nog één wedsstrijddag te gaan nog volop gestreden moeten worden. Equipe Kuiper/Mulder is de grootste uitdager, met een overwinning van het klassement tijdens het Speedweekend hebben zij het gat met vier punten weten te verkleinen, het verschil is momenteel nog slechts 9 punten. De uit Musselkanaal afkomstige Brian Doddema heeft momenteel de onderste trede van het podium in handen. Maar met het grote deelnemersveld in deze populaire klasse kan er van alles gebeuren en wie uiteindelijk de titel binnenhaalt zal hoogstwaarschijnlijk pas bekend zijn na het verrijden van de laatste race van het seizoen.

SuperRods

Gezien het wedstrijdbeeld kent de SuperRods een verrassende leider in de tussenstand van het NK, dat maakt maar meer dan eens duidelijk dat uitrijden en punten scoren het meest belangrijke is in deze technische sport want, “to finish first, you first have to finish.” Het is Bernd Horstkamp uit Hoogstede die als leider van het Nederlandskampioenschap bij de SuperRods de laatste wedstrijddag in gaat. Het gevecht om de winst ging dit seizoen veelal tussen Kevin Zwiep uit Schoonoord en Harm Veenstra uit Klazienaveen, maar Zwiep kreeg tijdens het Speedweekend te maken met technische problemen terwijl Veenstra eerder dit seizoen een wedstrijd moest missen. Met tien punten voorsprong op Zwiep is het dus Horstkamp die aan de leiding gaat. Veenstra is zelfs 43 punten verwijderd van de NK titel 2024. Op de vierde positie is het Catrinus Vochteloo uit Emmen, hij weet ook altijd mee vooraan te zitten in het geweld van de SuperRods. De uit Dordrecht afkomstige Ad Monster gaf zijn Ford Escort met V8 geweld goed de sporen tijdens het Speedweekend. Hij miste echter teveel wedstrijden met zijn spectaculaire bolide om in het kampioenschap een rol van betekenis te kunnen spelen.



2.0 Hotrods

Ook bij de 2.0 Hotrods is komende zondag de afsluiting van een prachtig seizoen. Naast de strijd om de NK Ovalracing titel 2024 staat ook de ontknoping in het National Points championship 2024 op het programma. Dat Points Championship is een overkoepelend kampioenschap waarbij de coureurs hun races hebbe verreden op de circuits van Ter Apel, Posterholt, Lelystad en Venray. In beide kampioenschappen is het de uit Bottrop afkomstige Marius Bert die dankzij een ijzersterk Speedweekend de leiding in beide kampioenschappen in handen heeft. Bij de strijd om het Nederlandskampioenschap Ovalracing, waarvoor alleen de wedstrijden in Ter Apel meetellen, is het ongemeen spannend. Het is daarin Bert die de leiding in handen heeft, maar naaste belager en kersverse Dutch Open 2024 winnaar Sander van der Heijden uit Den Bosch heeft slechts vier punten goed te maken, terwijl de ervaren Frank Nöhring uit het Duitse Recklinghausen op zijn beurt maar één puntje tekort komt op van der Heijden. In het overkoepelend points championship heeft Marius Bert een voorsprong van vijfentwintig punten op Jorden Vowinkel uit Ommen. Die op zijn beurt slechts een voorsprong heeft van twee punten op Frank Nöhring daarachter is het vervolgens Sander van der Heijden die met één puntje minder op een vierde plaats ligt.

National Hotrods

Na een zeer geslaagde EuroMaster editie tijdens het Speedweekend werd Reimon Bos uit Noord Sleen zijn indrukwekkende zegereeks bij de National Hotrods onderbroken. Jeffrey Roeffen uit het limburgse Grubbenvorst ging met de winst aan de haal. Bos is nog wel altijd de leider in de tussenstand van het NK Ovalracing voor de National Hotrods. Bos heeft daarin een voorsprong van tien punten op Mark Teuben uit Ter Apel, die op zijn beurt weer een tien punten tellende voorsprong heeft te verdedigen op John van den Bosch uit Rosmalen. Ter Apeler Johan Sanders heeft met twaalf punten achterstand op van den Bosch ook nog altijd uitzicht op een podiumplaats in de strijd om het NK Ovalracing 2024.

BMW Cup

De enige merkencup binnen het ovalracen is al jaren de BMW Cup. Ook dit seizoen kent de klasse weer een goed gevuld deelnemersveld. Dennis van Veen ging lange tijd aan de leiding in het kampioenschap, maar na een technische herkeuring tijdens het Speedweekend moest hij zijn punten inleveren en staat hij inmiddels op een zevende positie in de tussenstand van het NK Ovalracing 2024. Nieuwe leider in het kampioenschap is Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam, om het kampioenschap binnen te kunnen halen verdedigd hij een voorsprong van twintig punten op equipe Boes en van Wieren. Justin Philips heeft de derde positie in de merkencup in handen. Op zo’n twintig punten achterstand staan eq Huisman/Snijder, Bryan Jongbloed en Marco Bontjer.

Standaard 2000

De coureurs in de Standaard 2000 gaan naast de laatst te verdelen punten voor het kampioenschap tijdens de afsluitende wedstrijddag ook nog eens strijden om de Gouden Helm bokaal. Met de maximale score van zes overwinningen tijdens het Speedweekend heeft Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de koppositie in het kampioenschap van de Standaard 2000 stevig in handen. Het lijkt erop dat de broers Daniel en Michael Birke onderling gaan uitmaken wie tweede gaat worden in het kampioenschap, het onderlinge verschil tussen de beide coureurs is slechts vier punten. Ook heeft equipe Brakels nog goede kansen voor het podium, met een vierde plaats en twaalf punten achterstand moeten zij alle zeilen bij zetten. De coureurs van de Standaard 2000 zullen gaan loten voor hun startpositie, met in race twee een omgekeerde startpositie. Daarna zal coureur met de meeste punten in de Finale voorop starten waar ze gaan strijden om de Gouden Helm Bokaal 2024.

Saloonstox

De Saloonstox heeft een mooie combi laten zijn van racen op hoge snelheden met licht contact tussen de auto’s waardoor het een spektakelstuk is. Nog een iets groter deelnemersveld in de toekomst kan wellicht voor nog meer sensatie gaan zorgen op de korte baan in Ter Apel.

Koen Vanderstappen uit Belgie heeft na twee gereden wedstrijddagen in Ter Apel het NNO kampioenschap bij de Saloonstox in handen voor Steven de Jongh uit Dordrecht. Mark van Schijndel, Lars van Riezen en Tim Schutte maken de top vijf compleet.

Saloon Stockcars

De coureurs uit de Saloon Stockcars reizen het hele land door om op de diverse circuits aan de start te staan. De coureurs staan voor de tweede keer dit seizoen aan de start op het circuit in Ter Apel. Met de stevige stalen bumpers wordt er volop contact toegestaan om zich een weg naar voren te creeren. Jeremy van der Kraats, Nick Antwerpen, Bart Wouters en Bas Haagen zijn enkele van de namen die vaak in Ter Apel aan de start staan.



De ovalraces starten zondag 22 september om 11:30 uur, waarbij de coureurs in de Standaard 2000 gaan strijden om de Gouden Helm titel 2024. Tickets zijn in de online voorverkoop via www.ovalracing-terapel.nl verkrijgbaar en aan de dagkassa.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

Zondag 11.30 uur tot 18.00 uur

