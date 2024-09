Wie helpt ons team versterken?

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | GELEIDELIJK WARMER

Vandaag is er een afwisseling van enkele zonnige perioden en een paar fasen met vrij veel bewolking. Het is droog en de maxima komen uit op 20 of 21 graden. Het is droog maar er staat een matige noordoostenwind en als het bewolkt is, maakt het dat toch een beetje fris. Vanavond en komende nacht is er weinig verandering, de temperatuur zakt komende nacht naar een minimum rond 12 graden.

Morgen is er gemiddeld iets meer zon maar af en toe zijn er ook nog bewolkte momenten. Er is nog steeds een noordoostenwind maar vooral door de zonnige momenten weet de temperatuur morgen te stijgen tot ca. 22 graden.

Donderdag komt daar nog een graadje bij en ook vrijdag en in het weekend is het ’s middags vrij warm nazomerweer, met temperaturen van 22 tot 24 graden. De nacht-temperaturen liggen dan rond 12 graden en ’s ochtends is er die dus nog enige koelte. Pas na het volgende weekend lijkt de kans op buien weer toe te nemen.