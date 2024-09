Bouw nieuw gemeentehuis start in april 2025

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt verwacht april 2025 te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw van het nieuwe gemeentehuis in het hart van Winschoten. Dit komt tussen het huidige gemeentehuis en de HEMA. De aanvankelijke planning, oktober dit jaar, bleek niet haalbaar. De reden; de aanpassingen in het ontwerp van de brug tussen de nieuwbouw en het oude gedeelte van het gemeentehuis namen meer tijd in beslag dan verwacht. Wethouder Erich Wünker (Centrumontwikkeling) van de gemeente Oldambt: “Uitstel is niet fijn, maar iedere betrokken partij is tevreden met het nieuwe ontwerp.”

Eind januari dit jaar stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp van het nieuwe gemeentehuis en het daarbij benodigde aanvullende krediet. Het ontwerp werd ook voorgelegd aan de zogeheten Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (Welstand).

De Commissie had met name bezwaar tegen het ontwerp van de brug die het nieuwe gemeentehuis met het oude, monumentale gedeelte verbindt. De voornaamste kritiek van de Commissie betrof de wijze waarop de brug aansloot op het oude, monumentale deel van het raadhuis. Daarnaast was er commentaar op de omvang. Beiden zouden ook te weinig aansluiten bij de directe omgeving.

Nieuw ontwerp

Het ontwerp belandde terug op de tekentafel. Op basis van de kritiek werden diverse, aanpassende modellen ontworpen. Dit leidde uiteindelijk tot een definitief model, waarin zowel de Commissie als de gemeente zich kunnen vinden. De essentie van de aanpassing is dat de verbindingsburg kleiner en minder opvallend is geworden. Tegen het bestaande monumentale deel van het stadhuis wordt een nieuwe muur gebouwd. Die muur zorgt voor de aansluiting met de verbindingsbrug.

Het proces duurde langer dan verwacht, erkent wethouder Wünker. “Het heeft tegelijk wel tot aanvullende inzichten geleid en een ontwerp waarin iedereen zich kan vinden. En dat is veel waard. Daar komt bij dat de kosten te dekken zijn binnen het beschikbare budget .”

De gemeenteraad heeft een update over het aangepaste ontwerp ontvangen.

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure in volle gang. Naar verwachting is februari 2025 bekend, welke aannemer het beste voorstel heeft gedaan. De start van de nieuwbouw is naar verwachting april dat jaar. Het nieuwe gemeentehuis zal volgens de aangepaste planning circa oktober 2026 gereed zijn.

Gemeente Oldambt