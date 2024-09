Burgemeester Cora-Yfke Sikkema feliciteert oudste inwoner van de gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Gisteren, 17 september 2024, vierde de oudste inwoner van Oldambt zijn 103de verjaardag. We hebben het over meneer Harm Molenkamp uit Winschoten. De eeuwling kreeg hiervoor vanmiddag bezoek van pers en burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Zij had, namens de gemeente, een heerlijk cadeautje voor hem.

“Ik heb bij een Sikkema in de klas gezeten” klonk het na een kleine pauze. Molenkamp praat honderduit, over zijn werk bijvoorbeeld. Zo leren we dat hij op zijn vijftiende begonnen is met het schildersvak en door heeft gewerkt tot zijn 60e, toen hij vanwege een versleten schouder moest stoppen. In zijn vrije tijd mocht hij ook graag schilderen, maar dan met penseel op doek. (Zie foto van één van zijn schilderijen)



Dat hij geboren en getogen is in Winschoten. Hij vertelt over de oorlog, hij was 19 toen die begon, en hij heeft in die tijd nog dwangarbeid voor de Duitsers gedaan. Onderduiken, dat wilde hij zijn vader niet aandoen zei hij.

Hij heeft een hoop om dankbaar voor te zijn, zoals zijn dochter Lucie en schoonzoon Pieter die altijd voor hem klaarstaan. Hierdoor kan hij nog steeds zelfstandig wonen in het huis waarnaar hij 55 jaar geleden verhuisde. Het lopen gaat niet meer zo geweldig, maar toch gaat hij elke avond nog zelf de trap op “met een kunstje” zoals hij de burgermoeder vertelde.



Ook is hij trots op het feit dat hij zeventig jaar auto heeft kunnen rijden zonder ook maar één ongeval. Nog een hoogtepunt: Zijn 85-jarige lidmaatschap van de FNV, begonnen in 1939. Van de bond ontving hij een mooi wandbord voor aan de muur. “Mijn naam staat er zelfs op.”

Het is natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn, zoon Bert overleed op 64 jarige leeftijd en ook zijn echtgenote Elisabeth heeft Harm al 15 jaar geleden naar het graf moeten brengen. Hij is echter super optimistisch en kent geen stress. Volgens hem hét geheim om een hoge leeftijd te bereiken.

In zijn eigen woorden: “Ik maak me nergens druk om.”

Tekst en foto’s: Anita Meis