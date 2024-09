Huis voor de Sport introduceert kinderfietsburgemeester

EEMSDELTA – Huis voor de Sport Groningen heeft onlangs basisschoolleerling Annejet uit de gemeente Eemsdelta benoemd tot kinderfietsburgemeester. Zij gaat een schooljaar lang op verschillende manieren laten zien hoe kinderen van 8-11 jaar veilig kunnen fietsen en hoe leuk fietsen is. Op 25 september opent zij samen met wethouder Jan Menninga een nieuwe kinderfietsroute in de gemeente Eemsdelta.



Huis voor de sport Groningen doet veel in de provincie Groningen op het gebied van fietsstimulering voor kinderen. Projecten zoals Hi-Bike en de aanleg van kinderfietsroutes zijn hier voorbeelden van. Projectleider Rutger Kussendrager: “We hebben een fietsvisie met als doel om kinderen eerder op de fiets te krijgen, fietsvaardig te maken en op de fiets te houden. Om een gezicht te geven aan deze visie hebben we een kinderfietsburgemeester geïntroduceerd. We zijn blij en trots dat Annejet deze rol dit schooljaar gaat vervullen”.

Opening kinderfietsroute Farmsum

Ook Annejet is blij met haar nieuwe rol: “Ik vind het leuk dat ik als kinderfietsburgemeester filmpjes mag maken en presenteren en zal ook op verschillende evenementen aanwezig zijn. Ook vind ik fietsen heel leuk en ben ik al een paar keer in Groningen op fietsvakantie geweest”. Haar eerste officiële optreden is op woensdag 25 september a.s. Dan verricht zij om 13.00 uur, samen met wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta, de openingshandeling van de nieuwe kinderfietsroute bij basisschool Farmsumerborg in Farmsum. De route is 12,5 km lang en heeft als thema ‘voedselvaardig’. Onder andere Natuurmonumenten in het Biessumerbos maakt als opdrachtlocatie onderdeel uit van de route.

Huis voor de Sport