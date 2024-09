Leeuwenwelpjes geboren in WILDLANDS

EMMEN – In de kraamkamer van de Leeuwenberg in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen zijn drie Afrikaanse leeuwenwelpen geboren. Moeder leeuw en haar jongen maken het goed. Net als in het wild heeft ze zich afgezonderd van de troep en blijft in de begindagen op afstand van de andere leeuwen.

Leeuwenwelpen komen na een draagtijd van ongeveer honderdtien dagen ter wereld. De eerste dagen hebben de welpen hun ogen nog gesloten. Ze zijn dan kwetsbaar en volledig afhankelijk van hun moeder, die zich daarom afzondert op een veilige plaats. De leeuwin en haar welpen blijven de eerste weken nog in de kraamkamer en zullen de Leeuwenberg niet direct gaan ontdekken.

Begin mei arriveerde een nieuwe leeuw in WILDLANDS. De komst van deze man en nu de geboorte van de welpen zijn niet alleen een prachtige aanwinst voor het park, maar ook belangrijke stappen binnen het Europese programma voor soortbehoud (EEP). De leeuw werd zorgvuldig gekozen om deel te nemen aan het EEP, omdat hij een perfecte match vormt met de oudste leeuwin in WILDLANDS.

Het wordt steeds belangrijker dat dierenparken zich voor leeuwen blijven inzetten. Zelfs voor ‘de koning der dieren’ is de leefsituatie in het wild tegenwoordig niet meer veilig. Door afname van hun leefgebied en jacht worden leeuwen in hun voortbestaan bedreigd. Het EEP is een middel om de populatie Afrikaanse leeuwen genetisch gezond te houden. Alle dierenparken die zijn aangesloten bij EAZA, zoals WILDLANDS, werken via het EEP samen.

Omdat de welpen de komende weken nog achter de schermen in de kraamkamer verblijven, zorgt WILDLANDS ervoor dat bezoekers via een beeldscherm op het park vanaf donderdag 19 september toch een blik in de kraamkamer kunnen werpen. De welpen gaan in oktober – naar verwachting met de herfstvakantie – naar buiten.

Het is vijf jaar geleden dat er leeuwenwelpjes werden geboren in Emmen. De groep in WILDLANDS bestaat nu uit een volwassen leeuw, drie volwassen leeuwinnen en deze pasgeboren welpjes.

WILDLANDS