Nog mogelijk om aan te melden voor feest V.S.V.’74 viert 50-jarig bestaan

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKING | VERDER VEEL ZON

Vanuit Duitsland is wat laaghangende bewolking gekomen en het is vanochtend ook wat nevelig, maar de zon breekt al door en vanmiddag wordt het redelijk zonnig. Het zal door de zon dan ook warmer worden met een maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait nog steeds uit het noordoosten en is meest matig, windkracht 3 tot 4.

Ook komende nacht kan er wat laaghangende bewolking ontstaan maar dichte mist is er niet, de minimumtemperatuur is vannacht 13 graden. Morgen begint dus weer een beetje vochtig met een mengeling van bewolking weer en opklaringen, morgenmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Maximumtemperatuur morgen rond 23 graden en een matige wind uit noordoost tot oost.

Vrijdag en in het weekend krijgen we een matige oostenwind en die geeft meest zonnig en ook behoorlijlk warm weer, met maxima van 22 tot 25 graden. Het is pas komende maandag dat we weer een keertje aan een bui moeten gaan denken.