Poiesz opent 80ste winkel

BAD NIEUWESCHANS – Vandaag vond in Bad Nieuweschans de opening van de Poiesz plaats.



Poiesz Supermarkten B.V. heeft haar ambitie om de viering van het 100-jarig bestaan mede te gebruiken als katalysator voor verdere groei en bloei in de afgelopen periode omgezet in daden. In een tijdsbestek van een jaar zijn er 8 filialen aan het winkelbestand van Poiesz toegevoegd.

Met de overname van de voormalige Coop supermarkt in Bad Nieuweschans ging de wens van Poiesz in vervulling om in de provincie Groningen haar dominantie verder te vergroten. Poiesz was dan ook trots en blij dat het gelukt was om met ondernemer Bert Stuut tot overeenstemming te komen over de overname van zijn bijzonder succesvolle supermarkt.

In de afgelopen periode is de supermarkt volledig gemoderniseerd, waarmee de winkel helemaal bij de tijd en klaar voor de toekomst is. De ombouwwerkzaamheden startten eind augustus en vandaag werd de 80ste Poiesz supermarkt in Bad Nieuweschans geopend. Bedrijfsleider is Klaas Derk Oldenziel.

De opening ging gepaard met tal van aanbiedingen. Klanten die meer dan 25 euro aan boodschappen besteedden werden een verrassingsbox ter waarde van 50 euro in het vooruitzicht gesteld. Helaas moest de nieuwbakken Poiesz ook veel mensen teleurstellen; aan het eind van de middag waren alle 1.000 verrassingsboxen vergeven.

Foto’s: Catharina Glazenburg