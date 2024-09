Sport- Cultuur Fair bij sportcomplex MFC De Hardenberg

FINSTERWOLDE – Het is alweer een jaar geleden dat het sportcomplex MFC De Hardenberg feestelijk werd heropend, na overname middels een burgerinitiatief. Dit wil het bestuur van de gelijknamige stichting, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om de start van het nieuwe sportseizoen te markeren, wordt in het sportcomplex te Finsterwolde het eerste Sport en Cultuur Fair georganiseerd in het weekend van 5 en 6 oktober.



Wat is er te doen tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg?



Cultuur

Om nog meer uiting te geven aan de betekenis van MFC ( Multi Functioneel Centrum ) is het element cultuur toegevoegd. Hiermee is het eerste sport- en cultuur Fair in Oldambt een feit en zijn wij trots dat wij dit mogen presenteren aan alle inwoners van Oldambt en de regio Oost Groningen. Samen met het Cultuur platform Oldambt is een divers programma opgezet voor deze eerste editie. Op zaterdag 5 oktober vanaf 10.00 uur worden oude films uit de regio vertoond, is er een optreden van het Schansker dameskoor, voordrachten van Cees Stolk en Marten Grupstra.



Opening 13.00 uur door Jan Mulder

De officiële opening van deze eerste editie zal om 13.00 uur worden verricht door Jan Mulder. Jan Mulder bij velen bekend door zijn voetbal – en media carrière, schrijver en analyticus. Minder bekend is misschien zijn maatschappelijke betrokkenheid. Mulder gaf in het verleden een lezing voor de Jan Modderman stichting. Deze had als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de bewustwordingsprocessen die dienen tot een verbetering van het maatschappelijk samenleven en het welzijn van alle mensen. Dit past volledig binnen de doelstelling waar de stichting zich dagelijks voor inzet en zijn daarom zeer verheugd dat Mulder de openingshandeling wil verrichten.



Sport

Op zaterdag 5 oktober vanaf 10.00 uur kunnen de inwoners uit Oldambt kennis maken met diverse sportactiviteiten in het sportcomplex. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis. Voor de kinderen zal een springkussen aanwezig zijn en diverse sport en spel mogelijkheden. Wilt U meer informatie over het nieuwe sportaanbod van Zumba, Swim2beFit of sporten onder leiding van een ruiter vitaal coach, kom deze dag zeker langs en laat je informeren, doe mee met een clinic of geniet van de verschillende demonstraties.



Ook voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten te beleven deze zaterdag. Kleuren op een mega groot stoepkrijt kleed, doelschiet-spel en een springkussen is aanwezig. De brandweer Finsterwolde zal met een blusvoertuig aanwezig zijn en uitleg geven over hun werkzaamheden. De 1e fase van de verduurzaming van het overdekt zwembad is gereed. Hoe wordt het zwembad in Finsterwolde nu verwarmd met duurzame technologie. Energiewacht zal rondleidingen en uitleg geven over de “nieuwe energie” en de werking hiervan.

Ultimate Party met coverband 2Enjoy op zaterdagavond

Zaterdag 5 oktober vanaf 21:00 uur staat de 6-koppige coverband 2Enjoy op het podium. Hits vanaf de jaren `70 tot nu, van Abba tot Marco Schuitmaker. Het belooft een Ultimate Party te worden, die je niet wilt missen. We willen het succes van 1 jaar MFC de Hardenberg graag vieren en sluiten de zaterdag hiermee af. Tickets zijn online verkrijgbaar via de website van mfcdehardenberg.nl



Zondag 6 oktober

Zondag is het zwembad van 09.00 uur tot 12.00 uur gratis toegankelijk voor verschillende zwemactiviteiten. Het reddingsteam van de brandweer Finsterwolde zal deze ochtend een demonstratie geven van hun reddingswerk in het water.

Vanaf 13.00 uur gaat de Triathlon Triteam Go Nuts van start.

