Veel activiteiten tijdens de Kinderboekenweek in de bibliotheken van Westerwolde

WESTERWOLDE – Tijdens de Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober) organiseren de bibliotheken in Westerwolde allerlei activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Lekkere eigenwijs’ en dat zijn we! Ga mee naar werelden waar drie maal drie zes is, waar je bedtijd niet bestaat en waar je de hele dag snoep kunt eten. Vier het dwars zijn! Alle eigenwijze activiteiten in de bibliotheken van Biblionet Groningen zijn te vinden op biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek.

Om de Kinderboekenweek te vieren, gaan we allerlei leuke dingen doen:

Bouw een eigenwijs Ozobotje

Bibliotheek Bellingwolde, donderdag 3 oktober, 15.00 uur – 16.00 uur

Ozobot is een robotje dat je kunt programmeren door te tekenen. Jij kunt Ozobot laten bewegen, spelen en dansen! Hoe? Door met een speciale stift lijnen op papier te zetten en vakjes in te kleuren. Ontdek hoe je Ozobot opdrachten kunt geven met kleurcodes!

Theater Pannenkoek: Luiletterland

Bibliotheek Ter Apel, vrijdag 4 oktober, 15.00 – 15.45 uur

Groenlokje heeft een reis gewonnen naar het magische Luiletterland! Hier wonen de verschillende boekpersonages wanneer hun verhaal eventjes niet gelezen wordt. Ze krijgt een privérondleiding van Vliegenier Vos door de populaire kinderboekenwijk. Zou ze nu eindelijk haar favoriete hoofdpersoon ontmoeten? En waarom is Vliegenier Vos eigenlijk alle uren van alle dagen in Luiletterland? Het wordt een knie-kna-knettergek letteravontuur!

Eigenwijs op de foto met je eigen bookcover

Bibliotheek Blijham, woensdag 9 oktober, 15.00 uur – 16.00 uur

Duik in jouw favoriete kinderboek en maak je eigen green screen foto! Je foto kun je een week later ophalen in de bibliotheek. Met een greenscreen kan je allerlei gekke achtergronden verzinnen. Als je daar dan voor gaat staan, lijkt het net alsof je in het plaatje staat! Zo kun je grappige foto’s van jezelf maken met je favoriete boeken. En je kan natuurlijk ook maffe hoedjes, snorretjes, al die dingen gebruiken! Wie kan er het gekst op de foto? Voor alle leeftijden.

Eigenwijs op de foto met je eigen bookcover

Bibliotheek Vlagtwedde, donderdag 10 oktober, 15.00 uur – 16.00 uur

Duik in jouw favoriete kinderboek en maak je eigen green screen foto! Je foto kun je een week later ophalen in de bibliotheek. Met een greenscreen kan je allerlei gekke achtergronden verzinnen. Als je daar dan voor gaat staan, lijkt het net alsof je in het plaatje staat! Zo kun je grappige foto’s van jezelf maken met je favoriete boeken. En je kan natuurlijk ook maffe hoedjes, snorretjes, al die dingen gebruiken! Wie kan er het gekst op de foto? Voor alle leeftijden.

Lezing risicovol spelen

Bibliotheek Ter Apel, donderdag 17 oktober, 19.00 – 21.00 uur

‘Het grootste risico is… alle risico vermijden.'(Helen Tovey) ​

Thuis, in het onderwijs en kinderopvang worden de meeste risico’s voor kinderen uit de weg gegaan want die zijn immers gevaarlijk. Toch staat het uit de weg gaan van risico’s de gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. ​Leren omgaan met risico’s leer je door risico’s te nemen. Sportpedagoog, Judith Stolwijk wil pedagogische professionals en ouders daar graag bij helpen. Kinderen bewust hun fysieke grenzen leren opzoeken en deze grenzen eventueel te verleggen en zelfs stimuleren, kan op verschillende manieren. Workshop voor ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten basisonderwijs en andere belangstellenden.

QR-codespeurtocht

Alle bibliotheken, doorlopend

De QR-codespeurtocht bestaat uit zes opdrachten die te bekijken zijn door een QR-code in de bibliotheek te scannen. Deze opdrachten bestaan uit filmpjes met eigenwijze opdrachten. Leuk voor alle bibliotheken, de bieb hoeft niet bemand te zijn.

Meer inspiratie

Boekentips voor kinderen zijn te vinden op biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek. Ook staan hier alle activiteiten die de Groningse bibliotheken organiseren tijdens de Kinderboekenweek. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

Lilian Zielstra