Centrum Blauwestad krijgt steeds meer vorm

BLAUWESTAD – Met de opening van twee nieuwe bruggen en een extra jachthaven is weer een feestelijke mijlpaal bereikt in Het Havenkwartier van Blauwestad. Gedeputeerde Bram Schmaal van de provincie Groningen en wethouder Wonen van de gemeente Oldambt Gert Engelkens verrichtten donderdagmiddag de officiële openingshandeling, waarbij zij werden bijgestaan door de stadsomroeper van Winschoten. Deze vertelde de genodigden over de rijke geschiedenis van het gebied. Met de voltooiing van de bruggen en jachthaven heeft de provincie de grote infrastructuurprojecten in het centrum van Blauwestad afgerond.

Bram Schmaal is enthousiast: “Blauwestad krijgt nu echt een hart. Kijk maar om je heen. De wegen zijn allemaal klaar, de havencapaciteit is bijna verdubbeld, bomen en groen zijn al aangeplant en de laatste kavels zijn bouw- en woonrijp gemaakt.” Ook Gert Engelkens is trots: “Met de woningbouwprojecten die op stapel staan, wordt het hier een mooi, levendig centrum.”

Op koers

Met die woningbouw schiet het al aardig op. Bijna alle appartementen in het nieuw te bouwen De Reder zijn al onder optie, net als de meeste vrijstaande woningen van het project De Singels. In het aangrenzende woongebied De Wei is nog maar een handjevol kavels beschikbaar. Schmaal is blij hoe het gebied zich in rap tempo ontwikkelt: “Het projectbureau verwacht dit jaar een verkoop van rond de 40 kavels in heel Blauwestad. Dat is bijna een verdubbeling van de verkoopcijfers 2023. Daarmee zitten we weer op het niveau van vóór corona. Met zo’n 800 verkochte kavels in totaal krijgt het dorp Blauwestad steeds meer vorm en liggen we mooi op koers.”

Knipoog naar het verleden

De nieuwe jachthaven ligt aan de oostkant van het Arsenaal en biedt samen met een extra steiger in de bestaande haven 57 extra ligplaatsen. De bruggen liggen in de nieuwe toegangsweg van de Hoofdstraat naar het Havenkwartier. Net als de Pieter Smitbrug en de Beekjuffer zijn ook de nieuwe Palmar- en Redersbrug ontworpen door Nol Molenaar. Beide bruggen hebben zitbanken in de brughoofden, passend bij de jaren dertig-stijl van de binnenkort te bouwen huizen in het Havenkwartier-Midden. Kunstenaars Liesbeth Peeters en Ronald Raaijmakers maakten hiervoor een aantal tegeltableaus, met daarin verwerkt oude landkaarten en zeekaarten. Een knipoog naar de geschiedenis van oude zeevaarders en het kloosterdorp Palmar, dat ten noordoosten van Blauwestad lag en in 1509 verloren ging door een stormvloed. Daarbij werden enkele tientallen dorpen verzwolgen door de zee.

Proost op de toekomst

Speciaal voor de gelegenheid maakte de Groninger Genever Stokerij uit Oostwold de schipperslikeur ‘Kameraden van de Brug’. De genodigden proostten op de toekomst van het nieuwe woongebied Het Havenkwartier in Blauwestad.

Provincie Groningen