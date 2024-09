Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zondag live vanuit Ter Apel

TER APEL – Het NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zendt zondag 22 september uit vanuit Het Spiekerhûs in Ter Apel.

Presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij praten daar over de problemen rond het overvolle aanmeldcentrum. Ter Apel is deze week vrijwel non-stop in het nieuws. Welke gevolgen heeft het landelijke asielbeleid voor het Groningse dorp?

Hoe het is om op te groeien in de asielzoekerscentra van Ter Apel en omgeving, weet Fereshta Rashidi. Zij vluchtte in 2015 uit Afghanistan naar Nederland. Na een gevaarlijke reis verkeerde ze lange tijd in onzekerheid. Inmiddels studeert zij in Groningen en geeft ze Nederlandse les aan nieuwkomers.

Jan Mulder is te gast. De wieg van de oud-profvoetballer en tv-persoonlijkheid stond in Bellingwolde. Met hem gaat het over zijn jeugd in Oost-Groningen en hoe hij werd gevormd op de velden van voetbalvereniging WVV1896.

Met Sander Blom, schrijver van Mythisch Groningen (deel I en II), gaat het over de heksen van Westerwolde. Van de gruwelijke heksenprocessen uit de zestiende eeuw tot het Sellinger volksverhaal ‘Heksje Hasje’.

Van heinde en verre kwamen jongeren naar de beroemde dancing van Jan Beijering in Vlagtwedde. Aan journalist Hennie Lemein biechtte hij later op dat hij SS’er was geweest.

Met een racewagen steeds hetzelfde rondje scheuren op een ovaal circuit is in Ter Apel een zeer populaire bezigheid. Wat daar zo leuk aan is, vertelt Robert Dreier.



In de rubriek ‘Meer Vrouw op Straat’ maakt redacteur Els Knaapen zich sterk voor een bijzondere vrouw die in de gemeente een straatnaam verdient.

Anne Jan Toonstra verzorgt de livemuziek en Harma de Roo brengt een ode aan Ter Apel.



(Onderwerpen in de uitzending zijn onder voorbehoud van wijzigingen)

U bent van harte welkom om de uitzending op 22 september bij te wonen.

Locatie: Het Spiekerhûs, Sellingerstraat 45, Ter Apel.

Inloop: 18.30 – 19.00 uur

De radio-uitzending is van 19.00 tot 21.00 uur en is ook te volgen bij BNNVARA op NPO Radio 1 en nporadio1.nl

Willem Frank de Nood