GroenLinks wil actie tegen vertraging snelbus Groningen-Leer vanwege grenscontroles

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN ZON | WARME NAZOMERDAGEN

Er is vannacht opnieuw bewolking ontstaan en het is vanochtend dan ook mistig en nevelig, maar dat lost ook weer op en dan wordt het opnieuw een zonnige middag. De temperatuur ligt vanochtend tussen 15 en 18 graden, maar gaat vanmiddag door naar een maximum rond 22 graden. De wind is meest matig uit het noordoostenwind: windkracht 3 tot 4.

Vanavond is dus vrij helder met enkele wolkenvelden, maar komende nacht kan er opnieuw wat nevel of mist voorkomen. Morgen is dat snel voorbij en het wordt morgen een echte nazomerdag met een zwakke tot matige oostenwind, en een maximumtemperatuur rond 23 graden.

Zaterdag is ook een warme dag met een oostenwind en veel zon. Zondag komt er wat meer bewolking maar ook dan is de temperatuur nog hoog. Na het weekend is er kans op buien en gaat de temperatuur omlaag tot onder de 20 graden. Het wordt gaandeweg ook een wisselvallige toestand met af en toe een flinke regenbui.