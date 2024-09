Kloksimultaan Lisa Scholtens bij Damclub Winschoten geslaagd

WINSCHOTEN – Woensdagavond 18 september is de oefen kloksimultaan dammen tegen de 19-jarige Lisa Scholtens uit Slagharen nuttig en succesvol verlopen. Deze vond plaats in het gebouw van S.V. Bovenburen, de thuishaven van Damclub Winschoten. 12 leden van Damclub Winschoten namen het hierbij op tegen Lisa Scholtens, waarbij een speeltempo van 2 uur per speler werd gehanteerd. Door remises van Rob Knevel, Han Tuenter en winst van Geert Lubberink kwam de eindstand op 20 – 4 voor Lisa, oftewel een winstpercentage van 83%.

Recordpoging 27 september

Deze oefensessie van Lisa Scholtens was ter voorbereiding om vrijdag 27 september, in sportcentrum Drachten, de wereldrecordpoging kloksimultaan tegen 25 ervaren dammers op haar naam te krijgen. Ook hier geldt een speeltempo 50 zetten in 2 uur, voor zowel Lisa als de deelnemers. Na deze tijdcontrole resteren nog 1 uur voor 25 zetten. Om de recordpoging in de boeken te laten belanden geldt een scoringspercentage van 70%.

De gemiddelde tegenstandsrating ligt zo rond de 1885 FMJD punten. Lisa heeft 2149 FMJD punten achter haar naam staan, omgerekend 1245 KNDB ratingpunten.

Werelddambond FMJD

Deze wereldrecordpoging kloksimultaan dammen staat overigens onder auspiciën van de FMJD Fédération Mondiale du Jeu de Dames, oftewel de Werelddambond. Deze werelddambond kent twee categorieën, namelijk mannen en vrouwen. Het wereldrecord bij de mannen is, sinds 2023, in handen van GMI Martijn van IJzendoorn tegen maar liefst 50 tegenstanders! Bij de vrouwen is deze titel echter nog vacant, dus heeft Lisa de primeur om deze recordpoging te vestigen. Haar palmares bestaat, naast provinciale titels uit diverse NK’s, EK’s en WK titels bij de jeugd. In het jaar dat een jeugdspeler 20 jaar wordt, ben je senior. Het afgelopen WK voor vrouwen op Curacao maakte Lisa Scholtens haar debuut met een keurige 4e plaats. Lisa (MIF) is onderhand (inter)nationaal meester. Als lid van de “Droomdamsters” is deze recordpoging een unieke kans voor de promotie van het meisjes en vrouwen dammen, daarbij wordt ze tevens nog gesteund door “Het Fitter Brein” en Sportbedrijf Drachten. Tenslotte komt Lisa uit in het eerste team van HDC Hoogeveen dat bivakkeert in de ereklasse, de eredivisie van het dammen.

Damfestijn in Drachten

Het sportcentrum Drachten staat van 19 t/m 28 september in het teken van de damsport.

Het NK voor senioren start 19 september met op zaterdag 21 september het NK voor clubviertallen (speeltempo “Fischer 5+5”) Vrijdag 27 september dus de wereldrecordpoging kloksimultaan en zaterdag 28 september de Grand Prix voor vrouwen (speeltempo “Fischer 7+3”) en eveneens het 4e meisjesdamtoernooi voor spelers t/m 15 jaar, met daarnaast voor de begeleiders c.q. ouders een workshop dammen. Overigens zowel de Grand Prix als het

4e meisjesdamtoernooi valt onder de vlag van de “Droomdamsters”. Tenslotte verzorgt

6-voudig ex-wereldkampioen GMI Harm Wiersma de explicatie van de wedstrijden bij de senioren.

Geert Lubberink