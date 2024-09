VEENDAM – Zanger en pianist Roon Staal treedt zaterdag 12 oktober op in de Grote kerk in Veendam. Het concert start om 20.00 uur. De 44-jarige zanger en pianist blijft zijn groeiende publiek in Nederland imponeren met intieme luisterconcerten. Naast zijn altijd al mooie repertoire brengt hij deze keer ook zijn nieuwe single “Nog Elke Dag” ten gehore.



Art Garfunkel

Voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon & Garfunkel) een aanbeveling: “Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away!”

Garfunkel bezocht Staal al eens thuis in Noord-Holland en zij gingen meerdere keren samen op pad door Europa. Zo verzorgde hij voor Art Garfunkel o.a. de openingsact bij 1 van zijn Europese touren.



Authenticiteit & Carrière

Terugkomend publiek kent inmiddels de soepele, warme stem en het golvende pianospel van de zanger. Wie Roon nog niet kent en wel nieuwsgierig is kan via het internet zijn muziek beluisteren. Bij de concerten heerst altijd een intieme sfeer daar deze plaatsvinden in akoestiekrijke kerkjes en in de kleinere theaters. Staal brengt zijn typische eigen werken ten gehore, maar ook de door hem zo authentiek gebrachte cover songs zoals ‘I Have A Dream’ van ABBA of Andrew Loyd Webber’s ‘Pie Jesu’.



Daarnaast heeft Staal ook veel podiumervaring. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables (1992), Tommy (2002), Rembrandt (2007) en Petticoat (2011), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Kortom, een bezoek aan een van zijn concerten is zeker de moeite waard.



Meer informatie over het concert kunt u vinden op de website www.roonstaal.com



