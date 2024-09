Twee verdachten aangehouden na schietincident aan De Kring in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft woensdagavond 18 september twee verdachten aangehouden in verband met het schietincident woonwagenkamp De Kring. De verdachten betreffen de twee personen die tevens gewond zijn geraakt.

Onderzoek

Rond 22:00 uur ontving de politie een melding van een schietincident aan de Kring in Groningen. De politie startte een uitgebreid onderzoek. Er werd sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing en ook is er gesproken met getuigen. De twee personen die gewond zijn geraakt, zijn tevens aangehouden. Het gaat om een 34-jarige en 55-jarige man, beide woonachtig in Groningen.

Informatie

Beide mannen zitten vast in beperkingen en worden verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat hun exacte rol is geweest bij het incident. Ook zal uit onderzoek moeten blijken wat de toedracht is geweest. Heeft u informatie of beelden die kunnen bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900 -88 44. Liever anoniem informatie delen? Bel dan met 0800 – 7000 of laat uw informatie achter via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Politie Groningen