Zomerse ontslagpiek onderwijs zorgt voor tijdelijke opleving WW

GRONINGEN – In augustus nam de WW in Groningen toe. Vooral onder leraren was sprake van een flinke toename van het aantal uitkeringen. Jaarlijks zorgt het beëindigen van tijdelijke contracten rond de zomervakantie voor een korte opleving van het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs. De sector blijft echter kampen met personeelstekorten. Er waren de afgelopen jaren steeds minder leerkrachten in de WW om de vacatures in te vullen.

Toename WW door zomerpiek onderwijs

Eind augustus ontvingen 5.662 inwoners van Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen toe met 5,8% (312 uitkeringen). De grootste toename van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit het onderwijs. Elk jaar komen er in juli en augustus veel leerkrachten in de WW terecht vanwege het aflopen van tijdelijke contracten tijdens de zomervakantie. Tussen eind juni en eind augustus nam het aantal leraren basisonderwijs met een WW-uitkering toe van 21 naar 32. Het aantal docenten voortgezet en hoger onderwijs met een WW-uitkering groeide van 92 naar 126. Ook in de afgelopen jaren zorgde de traditionele ‘instroompiek’ in juli en augustus voor een tijdelijke zomerpiek aan docenten.

In 4 jaar tijd halvering leraren met WW

De toename in augustus betekent slechts een tijdelijke opleving van de WW. De ervaring leert dat het merendeel van de docenten in de maanden na de schoolvakanties een nieuwe aanstelling krijgt en niet langer gebruik hoeft te maken van een WW-uitkering. De afgelopen jaren waren er steeds minder leraren met een WW-uitkering. Zo halveerde in Groningen sinds 2020 het aantal WW-uitkeringen van leraren basisonderwijs en docenten voortgezet en hoger onderwijs. Met de toename van de WW in augustus 2024 komt de WW in het onderwijs weer ongeveer op het niveau uit van 2 jaar geleden.

Veel openstaande vacatures

Het tijdelijke extra aanbod aan beschikbare werkzoekenden vanuit de WW is te klein om de vraag naar personeel op te vullen. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 stonden er in de provincie Groningen zo’n 350 vacatures open voor onderwijzend personeel. Als de omstandigheden hetzelfde blijven worden de tekorten in het basis en voortgezet onderwijs niet snel kleiner. Nu daalt het aantal leerlingen nog, maar daar gaat verandering in komen. Zo gaat het aantal schoolgaande kinderen op basisscholen vanaf 2028 weer stijgen, een paar jaar later gevolgd door middelbare scholieren. Dit zet extra druk op de vraag naar leraren.

Oplossingen voor tekorten

Het oplossen van de lerarentekorten is niet eenvoudig, het vraagt tijd en creativiteit. UWV ziet grofweg 3 oplossingen:

Het opleiden van zij-instromers (al dan niet met hulp van UWV)

Het aanpakken van de werkdruk onder (startende) leraren

Het inzetten van onderwijsassistenten die leraren kunnen ontlasten, én zelf mogelijk de stap kunnen maken naar het leraarschap.

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en Friesland

In augustus nam de WW toe in alle drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.



UWV