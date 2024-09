Feestelijke intocht Avond3daagse Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WARMTE | NA ZONDAG WISSELVALLIG

De zon is er vandaag goed bij en het is dan ook ovewegend zonnig, al kan er soms wat sluierbewolking zijn. Het wordt wat warmer dan gisteren met een maximum van 22 of 23 graden, terwijl het gisteren 20 á 21 graden werd. De wind waait vandaag uit het oosten en is matig: windkracht 3 tot 4.

Morgen is ook een mooie nazomerdag want ook dan is er veel zon en ook morgen is de maximumtemperatuur 22 á 23 graden. Ook morgen hebben we een oostenwind die windkracht 3 tot 4 is, de minimumtemperatuur voor komende nacht is 11 á 12 graden.

Vanaf zondag gaat het een beetje veranderen want draait de wind naar het zuidoosten en dan komt er in de loop van de dag wat meer bewolking. En in de nacht naar maandag is er ook kans op wat regen. Maar het is op zondag nog warm met een maximum van 23 graden. Maandag is er veel bewolking met 19 of 20 graden en af en toe regen, daarna gaan we terug naar 16 á 17 graden met buien en soms een beetje zon.