Ruim 500 aanwezigen bij informatiebijeenkomst over mogelijke komst munitiedepot Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN, ZUIDBROEK – Gisteravond vond bij van der Valk in Zuidbroek een bijeenkomst over de mogelijke komst van een munitiedepot in de gemeente Midden-Groningen plaats. Hiervoor was vanuit de inwoners van de gemeente Midden-Groningen enorm veel belangstelling.

Defensie wil in het aardbevingsgebied in Midden-Groningen de plaatsing van een munitiedepot te realiseren. Als drie locaties zijn hiervoor de zuidkant van Siddeburen, Luddeweer en Tjuchem in beeld. Er zijn al meer dan 9.000 handtekeningen verzameld tegen het plan. Bewoners van t Veen in Siddeburen, De Pauwen, Dorpsbelangen Overschild en Tjuchem hebben zich verenigd in een actiegroep. Men is hevig teleurgesteld in de overheid aangaande dit voornemen, mede gezien de geringe communicatie van Defensie. “De verslechterende veiligheidssituatie wereldwijd maakt de bescherming van ons eigen grondgebied steeds urgenter”, is een van de argumenten van Defensie, daarom is er meer ruimte nodig voor training, oefeningen en opslag van munitie. Defensie zegt de behoefte te hebben aan munitiedepots om op een snelle en efficiënte wijze te kunnen beschikken over munitie.

Het realiseren van een munitiedepot heeft consequenties voor bewoners in de omgeving. Behalve de veiligheid en mogelijke risico’s mag er in zone A (tot 400 meter) niet gewoond, gewerkt en zelfs niet gereden worden. In zone B (tot 700 meter) mag niet worden gewoond. En in zone C (tot 1900 meter) mogen geen gebouwen staan waar veel mensen samenkomen, zoals een school of café. Het gevolg kan zijn dat huidige bewoners moeten verhuizen. Dit in een gebied dat te kampen met de aardbevingsproblematiek en waar men juist is begonnen met versterken van woningen.

In totaal onderzoekt defensie acht locaties in Noord-Nederland voor de bouw van een Snel Inzetbare Capaciteit-munitieopslag (SIC). Dat de SIC-munitieopslag in Noord-Nederland moet komen, heeft te maken met de goede toegang tot de Eemshaven. Munitie kan vanuit daar snel en gemakkelijk over zee worden getransporteerd. Behalve de drie plekken in de provincie Groningen zijn ook Exloo, Zweeloo, Lemmer en twee plekken in de Kollumerwaard in beeld. Daaruit wordt uiteindelijk één geschikte locatie gekozen. Begin 2025 wordt de knoop voor de definitieve locatie van de munitieopslag doorgehakt.

Defensie gaf tijdens de informatiebijeenkomst gisteravond uitleg over de ruimtelijke behoefte die wordt onderzocht in Midden-Groningen. De ruim 500 aanwezigen konden vragen stellen en hun standpunt duidelijk maken. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt; de emoties liepen hoog op. Een aantal aanwezigen verliet voor het einde van de bijeenkomst de zaal.

Bron: Midden Groningen Nieuws/RTV Noord