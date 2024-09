Burgemeester Annelies Pleyte in gesprek met Veteranen

VEENDAM – De lokale Veteranendag Veendam vond vandaag plaats in de Borgerswoldhoeve in Veendam. “ Met deze dag spreken we onze waardering en dankbaarheid uit voor de inzet van de veteranen voor onze vrede en veiligheid, zowel nu als in het verleden”, aldus burgemeester Annelies Pleyte van Veendam in haar toespraak. Na haar toespraak ging ze persoonlijk met de Veteranen aan tafel in gesprek.

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal evenement. Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Het gaat hierbij niet alleen om militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea ingezet zijn. Het gaat ook om de snelgroeiende groep ‘jonge veteranen’. Denk hierbij aan actief dienende militairen en ex-militairen die deelgenomen hebben aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Mali en Afghanistan.

Bij de Nederlandse Veteranendag draait het om erkenning en waardering voor veteranen. Ook het vergroten van het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen is een belangrijke doelstelling van deze dag.

Tekst en foto’s: Peter Panneman