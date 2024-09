Kinderconcert door Marcel & Lydia Zimmer

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

STRALENDE DAG | MORGEN MEER BEWOLKING

Het is ook vandaag weer een heel zonnige dag met nauwelijks enige bewolking. De wind is iets zwakker dan gisteren met meestal windkracht 2 tot 3, en de maximumtemperatuur is 22 á 23 graden. Dat is zo’n beetje dezelfde temperatuur als gisteren.

Morgen is het ook niet veel anders want ook dan is het zonnig, al komt er in de loop van de dag een beetje sluierbewolking opzetten. Maar bij ons is het tot maandagnacht droog, daarna is er kans op wat regen en maandag is het overwegend bewolkt met enige regen. Maximum morgen dus 23 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Maandag is er een zuidenwind en dan is de middagtemperatuur 18 á 19 graden.

Dinsdag gaat daar 1 of 2 graden vanaf en dat maak het al eeb beetje fris, maar het weer valt mee met enkele buien en af en toe opklaringen. Na dinsdag wordt het veel minder met vaak regen en maxima dalend tot rond 14 graden aan het einde van de week.