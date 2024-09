Westerwolde trapt competitie af met thuiswedstrijd tegen Drieborg

VLAGTWEDDDE – Na een verblijf van vijf hele (en deels halve) seizoenen in de derde klasse, trapt Westerwolde komende zondagmiddag (22 september)een treetje lager in eigen huis de competitie af tegen Drieborg. Na twee van de drie wedstrijden in het bekertoernooi winnend te hebben afgesloten, nu dus de start in de vierde klasse van de reguliere competitie. Het is intussen al weer bijna tien jaar geleden dat Westerwolde en Drieborg elkaar in de competitie troffen. In het seizoen 2014 / 2015, het jaar waarin Westerwolde kampioen werd in de vijfde klasse, werd de tegenstander van komende zondagmiddag twee keer aan de zegekar gebonden.

Drieborg verbleef de laatste decennia steevast in de vijfde klasse, totdat in het seizoen 2022 / 2023 het kampioenschap kon worden gevierd en dus promotie naar de vierde klasse een feit werd. In die vierde klasse bereikte de ploeg het afgelopen seizoen een keurige zesde plaats met 30 punten uit 22 wedstrijden. Een teken dat de ploeg van de nieuwe trainer Willem Dontje meteen het niveau van de vierde klasse goed heeft opgepakt. Evenals Westerwolde won Drieborg in het bekertoernooi twee van de drie wedstrijden. Afgelopen donderdagavond werd de laatste wedstrijd in de strijd om de poulewinst helaas met 1 – 0 verloren van MOVV. Hierdoor eindigde ook Drieborg op de tweede plaats in de poule.

Voor Westerwolde dit seizoen dus een hernieuwde kennismaking met de vierde klasse en de clubs die momenteel in deze klasse acteren. Voor een groot deel oude bekenden, maar ook met relatief nieuwe tegenstanders zoals Eext en Groen Geel uit de stad Groningen moet de komende maanden de strijd worden aangebonden. Dertien teams zullen gaan uitmaken wie er aan het eind van het seizoen promoveert naar de derde klasse. Of Westerwolde hier ook kans op maakt zullen we in de loop van de competitie bezien, maar zoals in de verschillende voetbalbijlagen van de regionale pers kan worden opgetekend, is de algemene hoop en verwachting dat het Vlagtwedder team een woordje mee kan spreken in de top van deze mooie, regionale klasse. Een goed resultaat komende zondagmiddag vanuit de eerste wedstrijd van het seizoen is daarvoor een mooie basis.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Drieborg is dhr. H.T. Poort uit Appingedam; pupil van de week is Niek Wilts, spelend in Westerwolde JO11-1. Zoals gebruikelijk begint ook deze wedstrijd op De Barlage in Vlagtwedde om 14.00 uur. Naast de entreeheffing wordt er ook dit seizoen tegen de prijs van € 1,00 per exemplaar weer het bekende programmablad met verloting aangeboden.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Drieborg is Drogisterij & Parfumerie DA Westerwolde, gevestigd aan de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. Al weer een aantal jaren is DA Westerwolde een van de hoofdsponsoren binnen de v.v. Westerwolde en dan specifiek van het Samenwerkingsteam (ST) Westerwolde / Veelerveen dames 1. In afstemming met de commerciële commissie voor het hoofdbestuur dan ook de reden de drogisterij bij het treffen van deze zondagmiddag als wedstrijdsponsor te laten fungeren.

Voor Stefan Hansma (“Het is geweldig om mensen persoonlijk te kunnen helpen met hun gezondheid, schoonheid en verzorging. Een tevreden klant geeft je energie”) is het wedstrijdsponsorschap te meer een reden om vol trots met de aangeboden bal voor zijn winkel te poseren.

HJ Pleiter