Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 september, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG MOOI | VANAF WOENSDAG HERFSTACHTIG

Het is vandaag nog een mooie nazomerdag met veel zon en wat wolkenvelden, maar vanaf morgen is het allemaal wat wisselvalliger en van woensdag tot vrijdag kan je het herfstachtig noemen want dan zijn er veel buien en gaat de temperatuur ook serieus omlaag.

Maar vandaag is het nog prima en vanmiddag is het ook vrij warm met 21 tot 23 graden en een zwakke oostenwind. Vanavond en vannacht raakt het dan bewolkt en in de loop van vannacht is er kans op wat lichte regen. Morgen begint daarna ook bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen, morgenmiddag is er af en toe zon en valt er nog een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 19 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.

Dinsdag is er kans op enkele buien met af en toe zon, maximum dan rond 18 graden. Maar woensdag is een natte dag met vaak regen en kans op meer dan 10 mm aan neerslag en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag is het behoorlijk buiig en ook dan is per dag 10-20 mm aan regen mogelijk. En eind van de week gaan we terug naar 15 graden of zelfs nog wat lager. Op de lange termijn gaat die temperatuur weer wat omhoog, maar het zal een beetje wisselvallig blijven.