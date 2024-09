Westerwolde begint competitie overtuigend met 5-0 winst op Drieborg

VLAGTWEDDE – Op een zonovergoten sportpark De Barlage in Vlagtwedde begon Westerwolde zondagmiddag 22 september de competitie op prima wijze door met 5 – 0 te winnen van Drieborg. Goed beschouwd was deze overtuigende overwinning een magere afspiegeling van het aantal kansen dat de thuisploeg deze middag creëerde. Na een enigszins weifelende start waren het met name de mannen van trainer Wessel Woortman die de kansen aaneen regen. Wie weet is deze flitsende start van de competitie door Westerwolde een mooie basis om dit seizoen mee te doen om de te verdelen prijzen. En wat vooral mooi was om te zien, was het debuut als invaller van een vijftienjarige jeugdspeler die ook meteen in de slotminuut nog een treffer voor zijn rekening nam.

Al na vijftien minuten spelen had Westerwolde op een 2 – 0 voorsprong kunnen staan. Het was rechterspits Joran Luijten die tot twee maal toe vrij voor het doel van Drieborg opdook en de bal voor het intikken had. Waar hij de eerste bal voor open doel op de paal schoot, miste hij zijn tweede riante kans door de bal volledig te missen. In de 17e minuut wist doelman Erwin Timmer van Westerwolde zijn ploeg op de been te houden door een geplaatste inzet van een der Drieborg-voorwaartsen met een prima reflex te pareren. Maar in de 33e minuut was het dan toch raak voor Westerwolde. Wie anders dan René v.d. Laan brak de ban door van dichtbij keeper Smeins te passeren. Ondanks het feit dat de sluitpost de bal nog wel wist te toucheren, verdween die tot opluchting van heel Westerwolde tegen de touwen: 1 – 0. In de 37e minuut werd een goal van Sander van Hoorn van Westerwolde na een prima lopende aanval afgekeurd. Dit omdat de aanvallende middenvelder op moment van spelen door Joran Luijten al dan niet in buitenspelpositie stond. Vijf minuten later dan de min of meer bevrijdende treffer voor Westerwolde. Daar waar Sander van Hoorn een gigantische “knal” op doel in gedachten had, belandde de bal pardoes als onbedoelde voorzet voor de voeten van de gehele vrijstaande René v.d. Laan. Voor hem was het een koud kunstje zijn tweede van de middag aan te laten tekenen: 2 – 0. Vrij snel hierna stuurde arbiter Poort uit Appingedam, die zo af en toe moeite had de wedstrijd conditioneel te kunnen volgen, beide ploegen naar de thee en het publiek naar de koffie of iets andersoortig.

In de tweede helft uiteraard een iets meer aandringend Drieborg, maar tot veel gevaar voor het doel van de deze middag prima keepende Erwin Timmer leidde dit niet. En Westerwolde ging vooral verder daar waar het gebleven was, het scheppen van veel doelrijpe kansen. Dit leidde in de 65e minuut tot de derde treffer in dit sportieve en over het algemeen leuke duel. Op snelheid wist René v.d. Laan nu als aangever de vrijstaande invaller Frank Riks te bereiken en zonder al te veel problemen wist laatstgenoemde de bal bij de tweede paal achter keeper Smeins te schuiven: 3 – 0. Vanuit een corner vanaf rechts was het daarna Michel ter Horst die in de 73e minuut de 4 – 0 binnen wist te werken, waarna het slotakkoord voor de jeugdige invaller Yorick Zuurman was. In de laatste minuut van de wedstrijd kwam hij na een prima loopactie vrij voor het doel van Drieborg en na aangeven vanaf links van wederom René v.d. Laan gaat zijn naam waarschijnlijk de boeken in als jongste doelpuntenmaker van Westerwolde zondag 1 ooit: 5 – 0. Veel tijd werd er door arbiter Poort niet bijgetrokken en met de namen van twee spelers van Westerwolde en één van Drieborg in zijn notitieboekje vanwege een gele kaart, floot hij deze opening van de competitie tot een einde. Dit dan wel met een verdiende overwinning van de in het nieuw gestoken roodwitten uit Vlagtwedde en omgeving.

Door deze degelijke zege gaat Westerwolde nu samen met Gasselternijveen (5 – 0 winst op Eext) aan de leiding in de vierde klasse B. Het is dan ook al weer geruime tijd geleden dat Westerwolde een ranglijst aanvoerde en het zal dan ook vast en zeker de komende week prettig trainen zijn als voorbereiding op de wedstrijd van volgende week zondag in en tegen Engelbert. De wedstrijd begint – in tegenstelling tot de meeste wedstrijden dit seizoen – om 14.30 uur. Ook dan hopen captain Rudolf Riks en zijn teamgenoten weer op de nodige steun van de Vlagtwedder aanhangers.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Ferdy Kuiper (70e min. Mikai Luijten) – Luca Kiers – Michel ter Horst (75e min. Yorick Zuurman) – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joran Luijten – René v.d. Laan – Julian Smid (55e min. Frank Riks)

Scheidsrechter: dhr. H.T. Poort uit Appingedam

Aantal toeschouwers: 110

Amusementswaarde: 8

HJ Pleiter

Foto’s Bé Eelsing vindt u hier.