DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Op 13 september is rond 14.00 uur bij een supermarkt aan de Neuschanzer Straße de handtas van een 68 jarige inwoonster van Bunde gestolen. De vrouw had, nadat zij haar boodschappen bij de kassa had afgerekend, haar handtas, met daarin o.a. haar portemonnee en telefoon, in het winkelwagentje gelegd. Korte tijd later was de tas verdwenen. Een zoektocht in- en rond de supermarkt leverde niets op.

Op 14 september is rond 10.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße een geparkeerde auto aangereden. De wagen heeft aan de linker kant schade. De veroorzaker is onbekend.

Papenburg

Zaterdag is rond 15.00 uur op de parkeerplaats van Marktkauf aan de Am Stadtpark een VW Passat aangereden. De wagen heeft schade. De veroorzaker reed in een gele bestelbus. De politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek.

Aschendorf

Tussen 18 september 12.50 en 19 september 01.00 uur is op de parkeerplaats tegenover het Otto-Dölle-Stadion, ter hoogte van de kruising Lange Straße/Emdener Straße een VW Passat aangereden. De dader is er vandoor gegaan.