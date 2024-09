Meepraten en -denken over afvalinzameling in Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG ZON | VANAF WOENSDAG HERFSTACHTIG

Na het zonnige en warme weekend is het vandaag de meeste tijd bewolkt en zo af en toe zal er wat regen of motregen vallen. Er zijn nog wel een paar opklaringen, maar veel zijn dat er niet en het is natuurlijk ook niet zo warm meer: de maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 19 graden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Morgen is het niet veel anders. Ook dan is er vrij veel bewolking met soms een bui. De meeste kans op een paar buien is er morgen in de middag en de avond, net als vandaag. Maximum morgen bij een matige wind die bijdraait naar het zuiden.

Woensdag wordt het serieuzer want dan komen meer buiengebieden naar ons toe. Er valt woensdag vaak regen en er kan dan 10 mm neerslag of meer komen. En dat kan zeker ook op donderdag en vrijdag. Dan zijn er op beide dagen soms flinke buien met een beetje zon en bovendien gaat de middagtemperatuur omlaag tot rond de 14 graden op vrijdag. Volgend weekend is daarna eveneens aan de koude kant.