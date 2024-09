Tellerlikkerfestival op 5 oktober in een compleet nieuw jasje

WINSCHOTEN – Op 5 oktober staat Cultuurhuis De Klinker volledig in het teken van Tellerlikker Festival, een editie die alles op z’n kop zet.

Dit is niet het traditionele Tellerlikker zoals je dat kent van voorgaande jaren – deze keer hebben we een frisse, rauwe aanpak, speciaal gericht op jongeren die buiten de lijntjes kleuren en zich thuis voelen in het onverwachte en ongepolijste. Een festival waar iedereen lekker veel herrie mag schoppen en zich volledig

kan laten gaan.



Tellerlikker Festival neemt de Klinker compleet over voor een dag vol creativiteit, muziek, workshops, street art en nog veel meer. In de middag kun je je creativiteit loslaten tijdens toffe workshops over punk graƯiti en dans. ’s Avonds gaat het dak er écht af met drie podia vol live bands en artiesten die garant staan voor een onvergetelijke avond. Met een programma bestaande uit optredens van onder andere Ploegendienst, Taxi Taxi, Shoom, Cashmyra, Ramspore, Stagebræker, Videobstrds en Schau Schau,

staat er een line-up klaar die je niet wilt missen. Extra bijzonder is dat de bands Ramspore en Stagebræker uit onze eigen Klinker komen – lokale talenten met een geweldige sound.



STORMRAM, een organisatie die werkt aan het levendiger en spannender maken van het Noordelijke theaterveld, presenteert twee bijzondere voorstellingen van JÓRMA en Gaja Caruso. Beide optredens worden gevolgd door aftertalks, waarin het publiek de kans krijgt vragen te stellen en dieper in te gaan op de performances. STORMRAM richt zich op het bieden van een laagdrempelig podium voor Noordelijke theatermakers en zorgt ervoor dat nieuwe, spannende stemmen hun werk kunnen tonen aan het lokale publiek.



Wat deze editie uniek maakt, is de vernieuwende aanpak die speciaal gericht is op jongeren in de regio die zich vaak niet gehoord voelen. We willen laten zien dat er hier, in onze eigen omgeving, ontzettend veel toffe dingen gebeuren. Dit is hét festival waar je bij wilt zijn als je zin hebt in iets nieuws en inspirerends.

Wil je erbij zijn? Scoor dan nu je tickets bij de Klinker in de voorverkoop en mis het niet! Het is van 15.00 tot 01.00 uur.



Iris van der Linden