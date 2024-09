Terugblik informatiebijeenkomst AZC Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Hieronder leest u een verslag over de informatiebijeenkomst AZC Musselkanaal.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Stadskanaal gevraagd om op de huidige opvanglocatie in Musselkanaal een nieuw gebouw te mogen bouwen. En zo tot 2040 in Musselkanaal 428 asielzoekers op te kunnen vangen. Dit is hetzelfde aantal als nu. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig ingestemd met dit verzoek.

Op 10 september was er een informatiebijeenkomst op het azc. Ongeveer 30 mensen bezochten de avond. We hebben gesproken met buren, leden van Dorpsbelangen Musselkanaal, de actiegroep Geen Ter Apel 2 en een aantal gemeenteraadsleden. We kijken terug op een prettige bijeenkomst, waar we zowel kritische geluiden hebben gehoord als steun voor het voorgenomen besluit.

Inrichting van de toekomstige locatie

Bezoekers deden alvast een aantal suggesties voor inrichting van de nieuwe locatie en de omgeving. Zo was er de suggestie om een zebrapad aan te leggen bij de bushalte, het terrein een parkachtige uitstraling te geven en er een buurtsuper te openen. Deze suggesties zijn vastgelegd en we kijken in het vervolgtraject of en hoe we dit een plek kunnen geven.

Wie wonen er nu en straks in het azc?

Op dit moment wonen er mensen met allerlei achtergronden in het azc. Ook is de kraamzorg van het COA in Musselkanaal ondergebracht. Verschillende bezoekers maken zich zorgen over de doelgroep die opgevangen gaat worden op de nieuwe locatie. De gemeente heeft met het COA besproken dat het logisch is om dezelfde groep mensen die nu in het azc woont ook in de toekomst in het azc te laten wonen. De Rijksoverheid staat het maken van afspraken over doelgroepen niet toe.

Contact tussen inwoners Musselkanaal en bewoners azc

Verschillende mensen hebben aangeven meer onderling contact te willen. Door bijvoorbeeld kinderen van het azc mee te laten doen met de Avond4Daagse en de kinderen weer in Musselkanaal naar school te laten gaan. We geven deze suggesties door aan het COA en houden hier als gemeente ook rekening mee. Elkaar vaker ontmoeten kan in de toekomst ook op de plek in het dorp waar we samen met COA en Dorpsbelangen aan gaan werken.

Debat gemeenteraad

Op 30 september debatteert de gemeenteraad over het voorgenomen besluit van het college. Wilt u hier bij zijn of inspreken tijdens de raadsvergadering? Dat kan! Kijk voor meer informatie op www.stadskanaal.nl/gemeenteraad.

Informatievoorziening

Er zijn vragen gesteld over de manier waarop met het dorp is gecommuniceerd over het voorgenomen besluit. Naar 325 adressen zijn brieven verstuurd met daarin uitleg over het besluit en een uitnodiging voor de bijeenkomst. Dit zijn de adressen die binnen een straal van driehonderd meter van het azc liggen. Verder zijn er gesprekken geweest met Dorpsbelangen en ondernemers. Daar is ook over de bijeenkomst gesproken. En de lokale (social) media hebben er aandacht aan besteed.

Vervolgtraject

Veertien mensen hebben aangegeven mee te willen denken over het vervolg. Hoe we dat samen met COA op een goede manier op gaan zetten, daar wordt nu over nagedacht. Wilt u ook meedenken over het vervolg en u heeft zich hiervoor nog niet aangemeld, stuur dan een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl of bel naar 0599-631631.

Waarover kan ik meedenken, en waarover niet?

Het is belangrijk om duidelijk te zijn waarover u kunt meedenken en -spreken, en waarover niet. De gemeente en het COA bepalen bijvoorbeeld de locatie van het azc, het aantal bewoners, welk budget er beschikbaar is en wat voor soort gebouwen er op de locatie komen. Dat betekent dat inwoners van Musselkanaal mee kunnen denken over bijvoorbeeld de inrichting van het terrein van de locatie (groen, voorzieningen, verkeerssituatie). Ook kunt u meedenken over de ontwikkeling van activiteiten waar inwoners van Musselkanaal en asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast spreken we u graag over de ontwikkeling van de ontmoetingsvoorziening en gebiedsontwikkeling en de wijze waarop Musselkanaalsters betrokken willen zijn en blijven bij de ontwikkelingen rond het azc.

Van voorlopig besluit naar definitief besluit

Het voorlopige besluit van het college moet nog worden omgezet in een definitief besluit. Dat besluit wordt pas op een later moment genomen.

Gemeente Stadskanaal