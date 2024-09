Tocht om de Noord in 2024: Door gemeente Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Traditioneel het laatste weekend van september vindt de Tocht om de Noord plaats. Dit jaar is sportcentrum De Kalkwijck in Hoogezand op 28 en 29 september voor duizenden wandelaars de start- en finishlocatie. Gastgemeente is gemeente Midden-Groningen en het thema ‘Wandelen langs waterwonderen’. Daarover gaan wandelaars in deze gemeente van alles ontdekken!

‘Er is nog zoveel te ontdekken in onze gemeente’ luidde vorig jaar de uitnodiging van de gemeente Midden-Groningen. Met de toevoeging dat water daarbij een belangrijke rol speelt. Dit leverde al snel een paar prachtige ideeën op om het wandelpad mee op te gaan. Aldus geschiedde. Er kan worden uitgekeken naar een prachtig wandelevenement dit aankomende weekend. Water is dit jaar gekoppeld aan het zintuig zien. Al hopen we niet, dat de weergoden zich via het hemelwater nadrukkelijk zullen laten zien.



Tocht om de Noord | Wandelen langs Waterwonderen

Midden-Groningen is een waterrijke gemeente met prachtige wandelroutes, denk aan bijvoorbeeld de omgeving rond het Schildmeer, Dannemeer en Zuidlaardermeer. Dorpen, muzikanten, kunstenaars en vele vrijwilligers zullen er samen alles aan doen om het thema ‘Waterwonderen’ op een of andere manier vorm te geven. Volgens de bekende Tocht om de Noord ingrediënten waaronder: de zintuigen.

De route loopt dwars door locaties en gebouwen, zoals bijvoorbeeld Gemaal Woudbloem (Waterschap Hunze & Aa’s) en de opslag van Waterbedrijf Groningen in Hoogezand. Maar ook dorpshuizen, borgen, een atelier, musea, (voormalig) fabrieken, kinderopvanglocaties, campings en zelfs een manege zijn onderdeel van de route.



Fight Cancer | Tweede jaar

Kennen we niet allemaal wel iemand die kanker heeft of heeft gehad? Meer onderzoek kan helpen om deze ziekte nog beter te behandelen met nieuwe methoden. Voor het tweede jaar op rij kunnen wandelaars met hun deelname donaties ophalen voor kankeronderzoek door UMCG Groningen. Nog voor de eerste wandelstappen zijn gezet is de opbrengst van 2023 al meer dan verdubbeld waarbij er al ruim 12.000 euro is ingezameld.



Wandelfestival met bekende unieke ingrediënten van Tocht om de Noord

Hoewel wandelaars met ‘Waterwonderen’ een bijzondere editie gaan beleven zullen ook de bekende

kenmerken van Tocht om de Noord niet ontbreken. Tocht om de Noord is dé Ontdekkingstocht door Groningen, waarbij regelmatig met de route wordt afgeweken van de ‘gebaande paden’ en de zintuigen van wandelaars aan het werk worden gezet om Groningen te ontdekken. Je ruikt, hoort, ziet, proeft en voelt Groningen. Het programma wordt op vele plaatsten omlijst door theater, muziek, expositie en dergelijke die dit unieke wandelfestival voor wandelaars, dorpen, vrijwilligers, organisaties en ondernemingen een waar feest gaan maken.



Tocht om de Noord is al jaren snel uitverkocht met maximaal 6000 deelnemers. Naast de reguliere inschrijving, doen er ook tientallen teams mee vanuit Groninger bedrijven en organisaties, zoals UMCG, RUG, Gasunie en TKP.

Zaterdag 28 september finishen de wandelaars van de inzamelactie via Walk&Dance Fight Cancer met overhandiging van een cheque aan het UMCG. Zondag 29 september wordt de finish voor alle wandelaars besloten met de slotceremonie. Daarbij ook de overdracht van de officiële vlag van Tocht om de Noord door burgemeester Erica van Lente van gemeente Midden-Groningen aan de nieuwe gastgemeente 2025!

